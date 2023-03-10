مسلسلات رمضان 2023.. الطفل زياد أحمد ابن منة فضالى فى «سره الباتع»

يشارك الطفل زياد أحمد في مسلسل «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2023، والمأخوذ عن رواية للكاتب يوسف إدريس.

وقال “زياد” في تصريح للدستور إنه يجسد شخصية “وليد” وهو ابن الفنانة منة فضالي ضمن الأحداث، معبرًا عن سعادته بالعمل مع المخرج الكبير خالد يوسف، مشيرا إلى أن كواليس المسلسل كانت ممتعة مع الفنانين والمخرج وكل فريق العمل.

يعرض مسلسل "سره الباتع" المأخوذ عن قصة للأديب الراحل يوسف إدريس، سيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف في أولى تجاربه الدرامية في موسم رمضان 2023 عبر شاشة قناتي الحياة وon، بالإضافة إلى عرضه عبر منصة Watch It الإلكترونية.

والعمل عبارة عن دراما عصرية تاريخية أحداثها تدور بين زمنين.. العصر الحاضر وعصر الحملة الفرنسية على مصر في العام 1798، ويشارك في بطولة العمل أكثر من 60 ممثلا وممثلة من مختلف الأجيال أبرزهم أحمد فهمي، ريم مصطفى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبدالجليل، صلاح عبدالله، هالة صدقي، أحمد عبدالعزيز.

ويشارك في بطولة مسلسل "سره الباتع" أيضاً أحمد وفيق، منه فضالي، أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفي درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران خالد طلعت، شريف حلمي، محمود عزت، عفاف مصطفي، هايدي سليم.

ومن النجوم العرب الكويتية شمس، التونسية رانيا التومي، السوري نضال نجم، والفنانين الشباب خالد أنور، هدى الأتربي، ميدو عادل، ألحان المهدي، إسلام حافظ، رشا بن معاوية، شريف حافظ، تسنيم هاني، ميدو ماهر، ألفت عمر، سلمي جلال، عمرو موسي، فاروق خالد، عمرو عمروسي، محمود عزازي، محمود الشرقاوي، عمرو علاء، محمد حسن، أحمد فريد، المطرب مالك.

ويشارك في «سره الباتع» أكثر من 60 نجما، والعمل بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي، قصة المسلسل مأخوذة عن قصة قصيرة للكاتب الكبير الراحل يوسف إدريس، وكتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار خالد يوسف، بمشاركة مصطفى إبراهيم وخالد كساب.