مسلسلات رمضان 2023.. فيديو كواليس مسلسل «جميلة»

تخوض النجمة ريهام حجاج المارثون الرمضاني 2023 بمسلسل جميلة، وتقدم خلاله دور وكيلة نيابة للمرة الأولى، ومع تصاعد الأحداث تصطدم بماضي أقرب الناس إليها، فتدخل في صراعات نفسية هائلة لتحقيق التوازن بين منصبها وعلاقتها الإنسانية، وتمر أيضًا بضغوط صعبة بسبب صدامها مع طليقة زوجها التي تحاول استعادته بشتى الطرق والحيل.

نشرت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب على الفيس بوك فيديو من كواليس مسلسل "جميلة" المقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2023، من داخل الديكور الرئيسي للعمل، أو الشوارع، وسيطر التشويق على المشاهد المختلفة من الكواليس التي جمعت ريهام حجاج بباقي أبطال العمل.

وكتبت الصفحة: “كل الحكايات وراها أسرار تبدأ من كواليس #جميلة 💓 #رمضان2023 #العدل_جروب”



قصة وأحداث مسلسل «جميلة»

وتدور أحداث وقصة مسلسل «جميلة» للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور «جميلة» متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات، ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل، كما تظهر الفنانة سوسن بدر بدور والدتها، بينما يقوم الفنان صبري عبد المنعم بدور والدها.

أبطال وصناع مسلسل «جميلة»

ويشارك في بطولة مسلسل "جميلة" بجانب النجمة ريهام حجاج عدد كبير من نجوم الفن وهم كل من النجمة عبير صبري، وسوسن بدر، يسرا اللوزي وعبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.