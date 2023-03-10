الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل خارجية الشيوخ: رسائل الرئيس توثق تحديات الوطن خلال مواجهة الإرهاب

الدكتور عفت السادات
الدكتور عفت السادات

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف خلال كلمته بالندوة الـ37 للقوات المسلحة بعنوان «الثمن»، عن طبيعة التحديات الخطيرة التي واجهتها الدولة خلال حربها ضد الإرهاب. 

وقال «السادات» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وثق الوقائع التي تعرض لها الوطن لتتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية، موضحًا أن ما قاله الرئيس شهادة للتاريخ، تبعث برسائل هامة وتدعو الجميع للحذر والانتباه لمكر أهل الشر وداعمي الجماعات المتطرفة والعناصر الراعية للإرهاب.

وأوضح أن التوثيق ضرورة ليتعرف الجميع على حجم التحديات الخطيرة، التي تعرض لها الوطن وواجهها بفضل أبنائه الشرفاء والشهداء.

وقال السادات إن أعداء الوطن سعوا للإضرار بالدولة وبأمنها القومي، موضحًا أن تكريم أسر الشهداء وأسرهم يؤكد أن الدولة لا تنسى ما قدموه من تضحيات فداءً للوطن.

واستطرد: «لولا تضحيات شهداء مصر البواسل ما وصلنا لمرحلة الاستقرار والتنمية والبناء».

النائب عفت السادات لجنة العلاقات الخارجية مجلس الشيوخ التحديات الخطيرة الإرهاب

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سلامًا على الشهداء

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