وكيل خارجية الشيوخ: رسائل الرئيس توثق تحديات الوطن خلال مواجهة الإرهاب

قال النائب عفت السادات وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ورئيس حزب السادات الديمقراطي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كشف خلال كلمته بالندوة الـ37 للقوات المسلحة بعنوان «الثمن»، عن طبيعة التحديات الخطيرة التي واجهتها الدولة خلال حربها ضد الإرهاب.

وقال «السادات» إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وثق الوقائع التي تعرض لها الوطن لتتعرف عليها الأجيال الحالية والمستقبلية، موضحًا أن ما قاله الرئيس شهادة للتاريخ، تبعث برسائل هامة وتدعو الجميع للحذر والانتباه لمكر أهل الشر وداعمي الجماعات المتطرفة والعناصر الراعية للإرهاب.

وأوضح أن التوثيق ضرورة ليتعرف الجميع على حجم التحديات الخطيرة، التي تعرض لها الوطن وواجهها بفضل أبنائه الشرفاء والشهداء.

وقال السادات إن أعداء الوطن سعوا للإضرار بالدولة وبأمنها القومي، موضحًا أن تكريم أسر الشهداء وأسرهم يؤكد أن الدولة لا تنسى ما قدموه من تضحيات فداءً للوطن.

واستطرد: «لولا تضحيات شهداء مصر البواسل ما وصلنا لمرحلة الاستقرار والتنمية والبناء».