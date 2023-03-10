أحمد آدم يفقد أعصابه بعد معرفته تفاصيل امتحان أولياء الأمور بالمدارس الخاصة

فقد النجم أحمد آدم أعصابه، بعد معرفته بتفاصيل امتحان أولياء الأمور، قائلاً: "لقيت واحد صحبي حزين جدًا ومهموم، قولتله مالك يا محسن؟ قالي سقطت، قولتله سقط وـنت طويل كده ، سقط في إيه؟ قولتله وإنت مالك؟ هو إنت إللي امتحنت مكان الواد ولا إيه؟

وأضاف أحمد آدم، خلال تقديمه برنامج آدم شو، المذاع عبر فضائية الحياة:" صاحبي قالي إنه سقط في امتحان أولياء الأمور وهو بيقدم لابنه في المدرسة".

وتابع أحمد آدم: “صاحبي حكالي عن الأسئلة اللي سألتهاله مديرة المدرسة، وياريته ما حكالي، السؤال الأول: بتتكلموا كم لغة في البيت أنت ووالدته، حضرتك إحنا مصريين نتحدث اللغة العربية فقط، فانصدمت المديرة، بتتكلموا عربي في البيت بس؟ أنتوا ساكنين فين؟ قالها في حدائق القبة، قالتله، اسمها برضو حدائق القبة؟! اسمها قبة جاردن”.

ويعد "آدم شو" أضخم برنامج كوميدي على الشاشات المصرية والعربية، ويناقش آدم، في البرنامج، في إطار كوميدي وساخر، بعض الظواهر والسلوكيات الاجتماعية، كما يمزج البرنامج بين الاستاند أب كوميدي والأغاني، ويستضيف أشهر نجوم المحتوى الكوميدي على السوشيال ميديا، ويذاع البرنامج، على شاشة تليفزيون الحياة، يومي الخميس والجمعة، في العاشرة مساء.

ويقدم البرنامج الفنان أحمد آدم، الذي سبق وقدم برنامج "بني آدم شو" على شاشة تليفزيون الحياة، وحقق ملايين المشاهدات، ما جعله يتصدر قائمة أكثر البرامج مشاهدة في مصر والوطن العربي.