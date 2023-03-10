الجمعة 10 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 10-3-2023 فى مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وكما قال عنها رسولنا الكريم فهي عماد الدين، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة يوميًا، لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم في مصر الجمعة 10-3- 2023.

 

الصلاة في القاهرة 

آذان الفجر 4:47 ص

الشروق 6:13 ص

آذان الظهر 12:6 م

آذان العصر3:27 م 

آذان المغرب 5:59 م

آذان العشاء 7:16 م

 

الصلاة في الإسكندرية   

آذان الفجر 4:52 ص

الشروق 6:19 ص

آذان الظهر 12:11 م

آذان العصر    3:32 م 

آذان المغرب 6:3 م

آذان العشاء 7:21 م

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الصلاة في طنطا 

آذان الفجر 4:48 ص

الشروق 6:15 ص

آذان الظهر 12:7 م

آذان العصر    3:28 م

آذان المغرب   5:59 م

آذان العشاء 7:17 م

 

الصلاة في أسيــوط   

آذان الفجر 4:49 ص

الشروق 6:12 ص

آذان الظهر 12:6 م

آذان العصر    3:29 م

آذان المغرب   6:0 م

آذان العشاء 7:15 م

 

الصلاة في أســوان   

آذان الفجر 4:43 ص

الشروق 6:4 ص

آذان الظهر 11:59 ص

آذان العصر    3:22 م

آذان المغرب   5:54 م

آذان العشاء 7:7 م

 

الصلاة في شرم الشيخ   

آذان الفجر 4:36 ص

الشروق 6:0 ص

آذان الظهر 11:54 ص

آذان العصر    3:16 م

آذان المغرب 5:47 م

آذان العشاء 7:3 م

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وائل لطفي

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