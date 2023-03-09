الخميس 09 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

موعد بداية شهر رمضان 2023 وإمساكية الأيام الأولى

موعد بداية شهر رمضان
موعد بداية شهر رمضان 2023

استحوذ البحث عن موعد بداية شهر رمضان 2023، على اهتمام الكثيرين مع بدء العد التنازلي للشهر الكريم والذي تبقى عليه 14 يوم وفق الحسابات الفلكية.

موعد بداية شهر رمضان 2023

نعرض لكم في هذا التقرير موعد بداية شهر رمضان 2023 وإمساكية الأيام الأولى للشهر الكريم وأبرز المسلسلات التي يمكنكم مشاهدتها خلال الشهر.

الخميس الموافق 23 مارس 2023، هو موعد بداية شهر رمضان وفقًا للحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ولكن يجب التأكد من الرؤية الشرعية من خلال دار الإفتاء المصرية لهلال الشهر الكريم لثبوت هذا الموعد.

أدعية استقبال شهر رمضان 2023 ودعاء رؤية الهلال عند ولادته

 

إمساكية الأسبوع الأول في شهر رمضان 2023

الخميس 1 رمضان  23 مارس

أذان الفجر 4:29.. موعد الشروق 5:56.. أذان الظهر 12:02.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:08.. أذان العشاء 7:26


الجمعة 2 رمضان 24 مارس

أذان الفجر 4:27.. موعد الشروق 5:54.. أذان الظهر 12:01.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:09.. أذان العشاء 7:26.

 

السبت 3 رمضان  25 مارس

أذان الفجر 4:26.. موعد الشروق 5:53.. أذان الظهر 12:01.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:09.. أذان العشاء 7:27


الأحد 4 رمضان  26 مارس

أذان الفجر 4:25.. موعد الشروق 5:52.. أذان الظهر 12:01.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:10.. أذان العشاء 7:28.

 

الإثنين 5 رمضان  27 مارس

أذان الفجر 4:23.. موعد الشروق 5:51.. أذان الظهر 12:00.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:10.. أذان العشاء 7:28.

 

الثلاثاء 6 رمضان 28 مارس

أذان الفجر 4:22.. موعد الشروق.5:50.. أذان الظهر 12:00.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:11.. أذان العشاء 7:29.

 

الأربعاء 7 رمضان 29 مارس

أذان الفجر 4:21.. موعد الشروق 5:48.. أذان الظهر 12:00.. أذان العصر 3:30.. أذان المغرب 6:12.. أذان العشاء 7:30.

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