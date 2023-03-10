ترتفع معدلات البحث عن موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 لمعرفة تأكيد الموعد الذي أعلنه معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية استعدادا للشهر المنتظر.

موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023

في هذا التقرير نوضح لكم موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2023 وفق ما أعلنته دار الإفتاء المصرية القائم دورها على هذا الأمر وإعلان الموعد الرسمي لشهر رمضان.

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444 الموافق ميلاديًا 21 مارس 2023.

ووفق معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية فإن موعد شهر رمضان يكون يوم الخميس 23 مارس 2023.

عدد ساعات الصيام اليوم الأول في رمضان

يكون موعد أذان الفجر اليوم الأول في رمضان في تمام الساعة 4:28 وموعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:08، وبذلك يصل عدد ساعات الصيام خلال هذا اليوم إلى 14 ساعة تقريبا.

كيفية رؤية هلال رمضان

تعتمد رؤية هلال الشهر الهجري الجديد على طريقتي أما بالعين المجردة أو التلسكوب أو بالاستناد إلى الحساب الفلكي، وهناك من يجمع بين الرؤية والحساب الفلكي.

العطلات الرسمية خلال شهر رمضان 2023



الجمعة 24 مارس والذى يوافق 2 رمضان.

السبت 25 مارس والذى يوافق 3 رمضان

الجمعة 31 مارس والذى يوافق 9 رمضان.

السبت 1 إبريل والذى يوافق 10 رمضان.

الجمعة 7 إبريل والذى يوافق 16 رمضان.

السبت 8 إبريل والذى يوافق 17 رمضان.

الجمعة 14 إبريل والذى يوافق 23 رمضان.

السبت 15 إبريل والذى يوافق 24 رمضان.

الاثنين 17 إبريل بمناسبة يوم شم النسيم والذى يوافق 26 رمضان.

إجازة عيد الفطر المبارك

تبدأ الجمعة 21 أبريل و الموافق هجريًا 1 شوال 1444 إلى الأحد 23 أبريل 2023.