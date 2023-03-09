السجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ5 أشخاص نقّبوا عن الآثار بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 5 متهمين بالسجن 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة التنقيب عن الآثار في البدرشين بالجيزة.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين، عن تنقيب أشخاص عن الآثار داخل سكن أحدهم في قرية العزيزية بمركز البدرشين.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات، ضبطت مباحث قسم شرطة البدرشين المتهمين أثناء تواجدهم للتنقيب عن الآثار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.