الخميس 09 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 12 عامًا لمسجل خطر بتهمة حيازة مخدرات في البدرشين

مسجل خطر
مسجل خطر

قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة مسجل خطر، بالسجن المشدد 12عامًا، بتهمة حيازة هيروين بقصد الاتجار وسلاح ناري خرطوش للدفاع عن نشاطه الإجرامي بدائرة قسم شرطة البدرشين.

وتعود تفاصيل القضية لسنة 2022، عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البدرشين عن قيام المتهم بترويج المخدرات في دائرة القسم، وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث قسم شرطة البدرشين من ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، وسلاح ناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والهاتف المحمول، لتوصيل مع عملائه، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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