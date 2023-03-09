«قتلت رضيعتها بلقمة».. حبس ربة منزل تسببت فى وفاة ابنتها بـ15 مايو

قررت النيابة العامة بـ15 مايو والتبين، حبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة طفلتها الرضيعة.

كما أمرت، بانتداب أحد الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية على جثمان الطفلة المتوفاة، وذلك لبيان سبب الوفاة وتاريخها وكيفية حدوثها وعما إذا كانت توجد بها إصابات من عدمه وفي الحالة الأولي بيان نوعها وطبيعتها وسبب وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في حدوثها ومدي صلتها بحدوث الوفاة، وبيان عما إذا كانت الوفاة معاصرة لتاريخ ارتكاب الواقعة أم من عدمه وعما إذا كانت جائزة الحدوث وفقا لمذكرة النيابة العامة.

ويصرح بدفن جثمان المتوفية عقب تنفيذ البند السابق وإجراء الصفة التشريحية للجثمان.

وردت إشارة لضباط مباحث قسم شرطة 15 مايو، من المستشفى العام، مفادها استقبال جثة طفلة رضيعة تدعى "جومانا خالد"، متوفاة جراء إصابتها بحالة إعياء شديدة، ويُرجح وجود شُبهة جنائية حول الواقعة.

وبالانتقال وعمل التحريات تبين إصابة المجني عليها بحالة إعياء بسبب تعرضها للإهمال على يد والدتها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط والدة المجني عليها، وبمواجهتها اعترفت أنها اعتادت إعطاء طفلتها أي أطعمة متوفرة أمامها؛ مما تسبب في إصابتها بحالة إعياء ووفاتها دون قصد.