مصر تبهر الجميع فى بورصة برلين السياحية ITB.. إقبال ملحوظ ولقاءات إقليمية وعربية مهمة (صور)

حظي الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB، بإعجاب وإقبال ملحوظين من الزائرين مع بداية اليوم الأول لفعاليات البورصة، وقد تم توزيع المواد الدعائية والهدايا التذكارية على رواد الجناح.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تُعقد فيها بورصة برلين السياحية ITB حضوريًاً منذ أزمة فيروس كورونا، حيث إنها كانت تُعقد افتراضيًا منذ هذه الأزمة.

وتُقام بورصة برلين السياحية ITB سنويًا، وتعد أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي، حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 آلاف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي، بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

وتشارك مصر في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث تشارك بها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنويًا، وكانت مصر ضيف شرف البورصة عام 2012.

عقب افتتاح الجناح المصري المُشارك في بورصة برلين السياحية ITB والتي تستمر فعالياتها فى العاصمة الألمانية برلين خلال الفترة من 7 وحتى 9 مارس الجاري، قام أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بجولة داخل الجناح.

وقد حضر السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، وعمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، والمستشار عمرو عبدالله المُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، ومحمد فرج المُلحق السياحي بالمكتب السياحي ببرلين بألمانيا والمُشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.



وخلال الجولة، التقى الوزير بمجموعة من العارضين المصريين المُشاركين بالبورصة، وتحدث معهم عن آرائهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر بصفة عامة ومن السوق الألمانية بصفة خاصة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح خلال أيام البورصة، ومقدمًا لهم الشكر على مشاركتهم الفعالة.

وحرص الوزير خلال لقائه معهم على التأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به القطاع السياحي الخاص للنهوض بصناعة السياحة في مصر ودفع مزيد من حركة السياحة الوافدة إليها.

من جانبهم، قدم العارضون الشكر لوزارة السياحة والآثار على جهودها في دفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

مستوحى من المتحف الكبير.. تفاصيل الجناح المصري في بورصة برلين

تُشارك مصر ممثلة في وزارة السياحة والآثار، هذا العام، في بورصة برلين السياحية ITB، بجناح مساحته1091م2، وذلك طوال فعالياتها المستمرة منذ اليوم الموافق 7 مارس وحتى 9 مارس الجاري بالعاصمة الألمانية برلين.

وينقسم الجناح المصري إلى جزأين أمامى وخلفى، بحيث يضم الجناح 97 عارضًا مُشاركًا يمثلون 3 شركات طيران هي: شركة مصر للطيران وشركة أير كايرو وشركة نسمة للطيران، و2 للاتحاد المصرى للغرف السياحية، و60 فندقًا، و32 شركة سياحة.

وقد جاء تصميم الجناح مُستوحى من فكرة تصميم المتحف المصرى الكبير، حيث يعتبر نموذجًا مصغرًا للدرج العظيم عليه نماذج مستنسخة لتماثيل، أما واجهة الجناح فجاءت على شكل صرحين كبيرين عليهما شاشات لعرض الأفلام والصور السياحية والترويجية المختلفة ولوجو Egypt.



كما يوجد فى بداية الواجهة الأمامية للجناح مسرح صغير لإحدى عازفات الهارب، وفي خلفيتها تعرض 3 مناظر بتقنية الهولوجرام لمقتنيات الملك توت عنخ آمون.

ويوجد بالجزء الخلفى للجناح نموذج للمسلة القائمة أمام مدخل المتحف المصري الكبير بنفس النقوش الموجودة عليها، بالإضافة إلى عدد 6 فتارين لعرض نماذج ومستنسخات مصرية قديمة، كما توجد شاشة عرض أعلى الواجهة الخلفية لعرض الأفلام الترويجية لمصر.

كما يوجد بالجناح مكتبان للاستعلامات، وغرفة للاجتماعات، ومنطقة للخدمات تشمل مطبخًا لتقديم الأكلات المصرية.

لقاءات مثمرة

وعقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار لقاءات مع مسئولي عدد من كبار منظمي الرحلات في السوق الألمانية وغيرها من الأسواق الأوروبية، حيث التقي بالسيد Sebastian Ebel المدير التنفيذي لمجموعة TUI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة، والسيد Thomas Bösl رئيس (QTA ) The Quality Travel Alliance أكبر تحالف للسياحة والسفر في أوروبا، والسيد Ralph Schiller المدير التنفيذي لمجموعة FTI وعدد من مسئولي ومديري المجموعة والتي تعد من أكبر الشركات الألمانية المتعاملة مع المقصد السياحي المصري، والمدير التنفيذي لشركة Coral Travel وعدد من مسئولي الشركة.

خلال هذه اللقاءات، اطلع الوزير على الخطط التشغيلية لمنظمي الرحلات ولا سيما للموسم السياحي الصيفي القادم، كما استمع لآرائهم ومقترحاتهم لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.



من جانبه، أكد السيد الوزير أهمية السوق الألمانية بالنسبة للسياحة المصرية، مستعرضًا ما يشهده قطاع السياحة المصري من تطورات، وأهداف الوزارة واستراتيجيتها لتنمية السياحة في مصر، والتي تتمثل أبرز محاورها في إتاحة الوصول للمقصد السياحي المصري بصورة أكبر ومضاعفة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي في مصر وزيادة عدد الغرف الفندقية الموجودة بها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تحسين التجربة السياحية في مصر ورفع جودة الخدمات السياحية المُقدمة بالأماكن السياحية والأثرية بمصر.

كما استعرض خطط وزارة الطيران المدني لزيادة رحلات الطيران الداخلي للربط بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة، بالإضافة إلى استعراض التطورات التي شهدتها مصر في تطوير البنية التحتية وشبكة الطرق والسكك الحديدية، كما تحدث عن تطوير وتجهيز البنية بالمقاصد السياحية المختلفة لتكون مستعدة لاستقبال السائحين الفرادى.

وخلال اللقاءات حث السيد الوزير منظمي الرحلات على تشغيل رحلات طيران للمقاصد السياحية المختلفة في مصر، بما يخدم خططهم في التوسع في المقصد السياحي المصري ويساعد على زيادة التدفق السياحي إليه.

وأشار الوزير أيضًا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتحسين الدور الرقابي في مصر لزيادة كفاءته في قطاع السياحة بما يساهم في تشجيع فرص الاستثمار السياحي بها، مستعرضًا بعض الفرص الاستثمارية السياحية المتاحة.

كما تطرق اللقاء للتسهيلات التي تقدمها الوزارة والتي من بينها برنامج تحفيز الطيران الجديد، والحملات الترويجية المشتركة، كما تمت الإشارة إلى أنه من المقرر إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر قريبًا والتي سيتم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي أعدها خلال عام 2021 والتي تهدف إلى الترويج للمقصد السياحي المصري كمقصد شاب ونابض بالحياة.

وشارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، كمُتحدث في المائدة الوزارية المستديرة لبورصة برلين السياحية ITB والتي نظمتها شركة Messe Berlin الشركة المنظمة للبورصة، والتي ناقشت عمليات التحول في صناعة السياحة على الصعيد العالمي (Mastering transformation on a global scale).





عرض فيلم الحملة الترويجية الجديدة لمصر

وعقد الوزير مؤتمرًا صحفيًا حضره العديد من الصحفيين والإعلاميين من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف الألمانية والأوروبية.

وخلال المؤتمر استعرض السيد الوزير من خلال عرض تقديمي الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر وأبرز محاورها، لافتًا إلى أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تحقيق زيادة في أعداد الحركة السياحة الوافدة إلى مصر بمعدلات نمو تتراوح ما بين 25% و30% سنويًا.

كما أشار إلى أنه بالإضافة إلى الطبيعة الخلابة والمقومات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري، فإنه يوجد به العديد من المتاحف والمواقع الأثرية الفريدة وهو ما يجعل السائح، خلال زيارته للمقصد السياحي المصري، يعيش تجربة سياحية ثرية ومتنوعة من خلال الاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة والمتنوعة به.

وتطرق أحمد عيسى خلال المؤتمر أيضًا للحديث عن نتائج إحدى الدراسات التسويقية التي تم إجراؤها خلال الفترة السابقة والتي كانت على أعلى مستوى، والتي أثبتت وجود أعداد كبيرة من السائحين المحتملين في العالم بالنسبة لمصر يمكن اجتذابهم، لافتًا إلى أن هذه الدراسة قسمت هؤلاء السائحين إلى عدة شرائح وهى السياحة الثقافية، والسياحة الشاطئية والترفيهية، وسياحة العائلات، وسياحة المغامرات، والسائحين الذي يبحثون عن التجربة السياحية المتكاملة ومتعددة التجارب والأنماط السياحية.

كما أشار إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية في إجراءات الحصول على التأشيرة السياحية إلى مصر لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليها وتشجيع العديد من السائحين من الجنسيات المختلفة على زيارة مصر.

كما دعا الوزير السائحين من مختلف دول العالم ولا سيما السائحين الألمان لزيارة المقصد السياحي المصري للاستمتاع بمنتجاته وأنماطه ومقوماته السياحية والأثرية المتنوعة.



وخلال المؤتمر، أعلن السيد عمرو القاضي عن أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية الجديدة لمصر في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة، كما قام بعرض الفيلم الترويجي لهذه الحملة والذي يتم عرضه لأول مرة ليلقى الضوء على التنوع الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أن الشعار المستخدم في هذا الفيلم هو Your Expectations are History.

كما قام بعرض عدد من الأفلام والمواد الدعائية التي تلقي الضوء على الأماكن السياحية والأثرية المصرية والمنتجات والأنماط السياحية التي يستطيع السائح الاستمتاع بها خلال زيارته لمصر.

كما أعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الترويجي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بداية من الغد باللغات الأجنبية المختلفة، والذي سيحتوي على كل ما يهم السائح من معلومات عن مصر وعن السفر للمقاصد السياحية المصرية المختلفة بها وما تتمتع به من مقومات ومنتجات وأنماط سياحية متميزة ومتنوعة، واستعراض التجارب السياحية المختلفة التي يمكن أن يعيشها ويستمتع بها السائح أثناء زيارته لمصر، وإبراز الصورة الذهنية الجديدة للمقصد السياحي المصري، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية للترويج التي أعدها تحالف كندي-إنجليزي عام 2021 لإظهار المقصد السياحي المصري بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية، هذا بالإضافة إلى أن هذا الموقع الترويجي سيقوم بتوفير كل ما يحتاج إليه السائح قبل وأثناء السفر من معلومات عن كيفية الحصول على تأشيرة الدخول للدولة، والأماكن السياحية والمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ومواعيد عملها، وحالة الطقس حتى يتمكن من الاستعداد الجيد لرحلته.

وعقب الانتهاء من المؤتمر الصحفي، عقد الوزير عددًا من اللقاءات الإعلامية المنفردة مع كبرى وسائل الإعلام الألمانية منها Global TV Network ، Deutsche Press Agentur.

لقاءات عربية

وواصل الوزير سلسلة اللقاءات الرسمية، حيث عقد لقاءات مع كل من السيد عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد مكرم القيسي وزير السياحة والآثار في دولة الأردن، والسيد محمد المعز بلحسين وزير السياحة والصناعات التقليدية في دولة تونس، ووفد من أعضاء البرلمان في دولة المغرب.

وقد شارك في حضور هذه اللقاءات السيد السفير خالد جلال سفير مصر في برلين، كما شاركت النائبة نورا علي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب المصري في حضور لقاء أعضاء البرلمان المغربي.

وفي لقائه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، قام السيد أحمد عيسى باستعراض استراتيجية الوزارة الخاصة بتنمية السياحة في مصر والتي تهدف إلى تحقيق نمو سريع في الصناعة يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويًا، بالإضافة إلى أهدافها نحو تنمية وتطوير المنتج السياحي المصري وجهودها لتحسين مناخ الأعمال والبيئة الرقابية، كما تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين مصر والإمارات في مجال تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مصر في مجال الاستثمار السياحي.

وفي لقائه مع نظيره في دولة الأردن، تم بحث آليات التعاون وتسهيل حركة السياحة بين مصر والأردن، ومناقشة مقترح إعداد برنامج تنفيذي لتفعيل التعاون والتكامل السياحي بين البلدين، بالإضافة إلى بحث إمكانية إطلاق برامج سياحية مشتركة لخلق منتج إقليمي ثري ومتنوع.

وفي لقائه مع الوزير التونسي والوفد البرلماني المغربي، تم الحديث عن سبل تفعيل التعاون المشترك بين مصر والبلدين في مجال السياحة، وخاصة من خلال تبادل الرؤى والخبرات وتفعيل آليات تشجيع حركة السياحة البينية بين الدول العربية بما يساهم في خلق منتج سياحي إقليمي متكامل.

كما عقد عدة لقاءات مهنية أخري مع رئيس اتحادات وكلاء السفر ومنظمي الرحلات الأوروبية (ECTAA)، وعدد من مسئولي ومديري منظمي الرحلات وشركات الطيران الألمانية والأوروبية منها شركة Condor للطيران، ومجموعة Corendon للطيران ومنظمي الرحلات، وETI Central and Eastern Europe، ومنظم الرحلات Capital Holidays، و Edelweiss للطيران، و Sunexpress، وذلك بحضور السيد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والسيد محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمستشار عمرو عبدالله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، والأستاذ محمد فرج الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

وخلال هذه اللقاءات، تمت مناقشة سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، حيث استعرض السيد الوزير الإجراءات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الحركة، كما عرض مسئولو هذه الشركات الخطط التشغيلية الخاصة بهم وآراءهم ومقترحاتهم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري.

وتحدث الوزير عن الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر مستعرضًا أبرز محاور هذه الاستراتيجية، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.

ملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد

كما استعرض ملامح برنامج تحفيز الطيران الجديد، وألقى الضوء على خطط وزارة الطيران المدني لزيادة رحلات الطيران الداخلي للربط بين المقاصد السياحية المصرية المختلفة.

وتطرق أيضًا إلى الحديث عن الجهود التي تبذلها الوزارة لرفع كفاءة الخدمات، ورفع كفاءة البيئة الرقابية، وتحسين الضوابط المنظمة للأنشطة السياحية، وكذلك اعتماد ضوابط جديدة لأنشطة بعينها مثل ضوابط تصنيف النُزل البيئية (Ecolodges) التي صدر بها قرار وزاري مؤخرًا.