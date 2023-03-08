الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية تشارك السيدات المعيلات الاحتفال باليوم العالمى للمرأة (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

واصلت وزارة الداخلية مشاركة المرأة المصرية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ويوم المرأة المصرية وعيد الأم، وقامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم زيارة لعدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن بمنطقتي القطامية بمحافظة القاهرة ومنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، واستقبالهن بالنوادي ومراكز الشباب لمشاركتهن الاحتفال بتلك المناسبة.

وتابعت الوزارة في بيان لها، أنه تم خلال تلك الزيارات توزيع عبوات مواد غذائية عليهن، ولاقى ذلك، استحسان السيدات المعيلات اللاتي توجهن بالشكر لوزارة الداخلية على تلك المبادرات ذات الطابع الإنساني.

كما أوفدت الوزارة عددًا من الضباط والضابطات بمختلف مديريات الأمن لزيارة عدد من السيدات المُعيلات بمنازلهن على مستوى الجمهورية، وتقديم الهدايا (عبوات مواد غذائية) لهن.

الداخلية المرأة المصري اليوم العالمي للمرأة عيد الأم الجهات المعنية

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