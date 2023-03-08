الأربعاء 08 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عصابة السرقة بأسلوب الخطف في الموسكي

حبس
حبس

قررت نيابة الموسكي الجزئية حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية بنطاق دائرة القسم، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات. 

وكان اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين - مقيمان بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الموسكى وبحوزتهما جهاز تابلت – 2 هاتف محمول – دراجة نارية"ملك أحدهما" ومحاولتهما بيع جهاز التابلت المشار إليه لإحدى المحال التجارية بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وبمناقشتهما عن مصدر المضبوطات أقرا بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وأن المضبوطات من متحصلات وقائع السرقة. 

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة الموسكي حبس تشكيل عصابي سرقة متعلقات المواطنين ب قسم شرطة منشأة ناصر

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وائل لطفي

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