الأربعاء 08 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حاسس إنى هموت قبل ما أشوفكم.. تامر أمين يعلق على رسالة أب لنجلته قبل وفاته

تامر أمين
تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على رسالة أب لابنته قبل وفاته، قائلاً:"في شهر يناير الماضي، أرسل أب في بورسعيد رسالة إلى ابنته يقول فيها"حاسس إني هموت من غير ما أشوفكم، يا ندى جيبي محمد وتعالي أشوفكم".

 

وأضاف الإعلامي تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن ما حدث بعد ذلك، أنه منذ حوالي أربعة أو خمسة أيام، توفي هذا الرجل، حيث يبدو أنه كان مريضًا مرض شديد وكان يعاني من جلطة في المخ قبل ذلك".

 

وأوضح أن هذه الرسالة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي، لافتاً إلى أنه حدث زخم بين الناس بسبب أن ابنته لم ترد على الرسالة ولم تعيره اهتمام، وتركوه يموت وحيدًا بهذا الشكل.

 

وأشار إلى أنه عندما توفي الأب، ردت البنت في مواقع التواصل الإجتماعي وقالت بأن هذا الكلام غير مضبوط وأنها رأت والدها قبل أن يموت، حيث رأته في أحد الشوارع واتفقت معه بأنها بعد الانتهاء من امتحاناتها سوف تأتي لزيارته، لكن القدر لم يمهلهم وأن علاقتها بوالدها كانت جيدة حتى انفصل عن والدتها، وتم ابتعادهم بعض الشيء، ومن ثم أصيب بجلطة في المخ ووقفوا بجانبه، متسائلة عن سبب نشر رسالة والدها وما الهدف من تشويه صورتهم إلى هذه الدرجة.

 

وأكد أمين، أن الدرس المستفاد من هذه القصة هو فكرة البعد، خاصة بعد انفصال الأب والأم، حيث يعتبر شيء قاتل معقباً:"عندي فوبيا وحساسية مفرطة منه".

 

وتابع :"لا أرى سبب أو أي عذر أو أي حجة لأي إنسان أياً ما كان بأن يكون عنده جفاء أو مشاكل أو بعد بين والديه عندما يكونا على قيد الحياة.. وجود والديك على قيد الحياة نعمة كبيرة جدًا لا يشعر بها إلا من حرم منها".

رئيس التحرير

وائل لطفي

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