نائبة تساند أسر 3 أطفال تعرضوا لهجمات كلاب ضالة في الوادي الجديد (صور)

قالت الدكتورة رغدة نجاتي، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الوادي الجديد، وعضو هيئة مكتب حزب مستقبل وطن بالمحافظة، إنها تأثرت كثيرا بالفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لتعرض طفلة رضيعة عمرها عام و8 أشهر لهجمة شرسة من كلاب ضالة بإحدى المناطق السكنية بمدينة الخارجة.



وأضافت رغدة، في تصريح صحفي لها اليوم، أنها بمجرد معرفتها لتعرض طفلتين آخرتين لنفس الواقعة المؤسفة زارت الأطفال الثلاثة في منازلهن لتقديم الدعم النفسي لهن والاطمئنان عليهن والتأكيد على دعمهن والتواصل مع الجهات المعنية متمثلة في مديرية الطب البيطري لمتابعة خطوات حل مشكلة الكلاب الضالة وانتشارها في بعض المناطق السكنية بمراكز وقرى المحافظة.



ولفتت رغدة، إلى أن الهدف من زياراتها ودعم الأطفال هو التخفيف من المعاناة بما يسهم في تخفيف حدة التوتر للموقف الصعب التي مرت به هذه الأطفال والتأكيد على اتخاذ كافة الخطوات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية التي تمنع من تكرار تعرضهم مرة أخرى لها وبث روح الطمأنينة لديهم.



وأشارت إلى أن زيارتها للأطفال جاءت انطلاقا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس الحزب وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام وإشراف المحاسب جمال آدم أمين الحزب بمحافظة الوادي الجديد.



وقالت رغدة، إنها تشيد بمجهودات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بتنفيذ حملات لمواجهة مشكلة انتشار الكلاب الضالة بالمحافظة.



جدير بالذكر أن مركز الخارجة شهد خلال شهر فبراير تعرض 3 طفلات لهجمات شرسة من الكلاب الضالة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، وجرى تحويل أحدهم لمحافظة أسيوط لاستكمال العلاج.