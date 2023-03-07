«رمضان فرصة لخسارة الوزن 5 كيلو».. عميد المعهد القومي للتغذية توضح

قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية، إن شهر رمضان فرصة لخسارة أربعة أو خمسة كيلو من الوزن.

وأضافت جيهان فؤاد خلال لقاءها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع عبر فضائية cbc، الذي تقدمه الإعلاميات منى عبدالغني، إيمان عزالدين، هبة الأباصيري، أن رجيم الصيام المتقطع قائم على فكرة الصيام في رمضان، لافتة إلى أن ما يحدث خلال فترة الصيام، هو أن المخزون من السكر في الكبد والدم، يتم استهلاكه، ولذلك نوصي الأشخاص المعتادين على شرب القهوة والنسكافيه والشاي صباحاً أن يمتنعوا عن هذه المشروبات قبل رمضان بأسبوع حتى لا يشعرون بالصداع في أول يوم صيام.

وأوضحت أن السكر الذي يتم تناوله صباحاً في المشروبات الصباحية كالنسكافيه والشاي والقهوة، يتم استهلاكه سريعاً، وبالتالي مع حلول الظهر في فترة الصيام يتم استهلاك السكر المخزون في الكبد وبالتالي يفقد الإنسان وزنه، وذلك يعتمد على ما يقوم به الإنسان بعد الإفطار، حيث أن ما يتناوله الإنسان بعد الإفطار هو الذي سيحدد ما إذا كان سيفقد وزنه أم لا.