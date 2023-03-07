الثلاثاء 07 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهم بسرقة معدات شركة بأسلوب «كسر النافذة» في مدينة نصر

متهم
متهم

قررت النيابة العامة، حبس المتهم في قضية سرقة إحدى الشركات بمدينة نصر، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، إذ تبين من خلال التحقيقات، أنَّ المتهم أحد الأشخاص له معلومات جنائية ارتكب الواقعة بأسلوب كسر النافذة.

جاء ذلك بعد ما أكدت معلومات وتحريات قسم شرطة مدينة نصر ثالث سرقة أحد الأشخاص بسرقة أجهزة ومعدات من داخل إحدى الشركات بالمنطقة.

وتمّ ضبط المتهم، وضبط جميع المسروقات ووجد بحوزته (3 أجهزة كمبيوتر – طابعة – شاشة – مبلغ مالي).

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الجشع سيدمر العالم

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