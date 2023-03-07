إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة شاب عثر عليها فى بالوعة صرف بالقاهرة

قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية لجثة شاب مجهول الهوية عثر عليها في بالوعة صرف صحي بمنطق الزيتون بمحافظة القاهرة، واستعجلت تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، كما استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وطلبت تفريغ كاميرات المراقبة في محيط منطقة العثور على جثة الشاب.

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغًا من عمال الصرف الصحي بالعثور على جثة طافية في مياه الصرف الصحي داخل بالوعة بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تم انتشالها، وبالفحص تبين أنها جثة شاب مجهول الهوية، في حالة تعفن واختفاء ملامحها نتيجة وجودها داخل مياه الصرف الصحي لفترة.

وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط البالوعة تمهيدًا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.