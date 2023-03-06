الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
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عالم

الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولى لوقف اقتحامات قوات الاحتلال للحرم

جريدة الدستور

حذرت الخارجية الفلسطينية من مخاطر الدعوات التي أطلقتها منظمات يهودية متطرفة لتنفيذ اقتحامات واسعة للحرم القدسي الشريف بالتزامن مع ما يُسمى بـ"عيد بوريم"، حسبما أكدت شبكة سكاي نيوز عربية. 

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن هذه الاقتحامات وترى فيها إمعانا بالانقلاب على تفاهمات العقبة.

كما طالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولي وأمريكي لوقف الاقتحامات الإسرائيلية للحرم القدسي الشريف قبل فوات الأوان. 

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم، عن قلقه إزاء موجة العنف الجديدة في الأراضي الفلسطينية.

وأدان الاتحاد الأوروبي فى بيان له، الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بجانب هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وجاء فى البيان "الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ، إزاء استمرار تصاعد العنف في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومقتل اثنين إسرائيليين فى الضفة الغربية الأحد الماضي، بجانب إدانة يدين عنف المستوطنين، الذي أسفر عن مقتل فلسطيني، وإصابة عدة مئات من الفلسطينيين، وإحراق منازل ومتاجر، وتدمير غير مقبول للممتلكات الفلسطينية".

وأوضح البيان أن الممثل الأعلى للشئون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أجرى اتصالًا بالسلطات الإسرائيلية والفلسطينية، ليلة الأحد، لنقل رسالة مفادها أن العنف والإرهاب يجب أن يتوقفا وأنه يجب حماية جميع المدنيين، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد.

فلسطين إسرائيل أبو الغيط ي دين اقتحام الأقصى ويناشد قوي العالم الضغط علي اسرائيل آية حسني أعرب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية عن ادانته الشديدة لقيام عدد من المتطرفين الإسرائيليين باقتحام الأقصى ال مصر أمريكا

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