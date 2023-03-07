مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الثلاثاء 7-3-2023

ننشر مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023 والتي تحظى باهتمام كبير عبر المنصات الإلكترونية، خاصة من الراغبين في أداء الصلوات الخمس في مواعيدها المحددة التي اعتمدتها وزارة الأوقاف المصرية في رفع الأذان وإقامة الصلاة بجميع المساجد، وذلك من خلال البيان اليومي الذي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023

يتابع المصلين مواقيت الصلاة اليوم في مصر الثلاثاء 7-3-2023، والتي تصدره الهيئة العامة للمساحة المصرية وتعتمده وزارة الأوقاف المصرية في كافة المساجد بمحافظات الجمهورية وهي كما يلي:

الصلاة في محافظة القاهرة

موعد صلاة الفجر الساعة 4:50 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:06 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:27 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:57 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:14 مساءا.

الصلاة في محافظة أسيوط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:52 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:08 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:29 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:00 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءا.

الصلاة في محافظة المنوفية

موعد صلاة الفجر الساعة 4:50 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:07 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:28 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:58 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:15 مساءا.



الصلاة في محافظة مرسى مطروح

موعد صلاة الفجر الساعة 5:05 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:22 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:42 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 6:13 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:31 مساءا.

الصلاة في محافظة دمياط

موعد صلاة الفجر الساعة 4:47 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:24 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:54 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:12 مساءا.



الصلاة في محافظة بورسعيد

موعد صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:02 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:22 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:52 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:10 مساءا.



الصلاة في محافظة قنا

موعد صلاة الفجر الساعة 4:45 فجرا.

موعد صلاة الظهر الساعة 12:00 ظهرا.

موعد صلاة العصر الساعة 3:22 مساءا.

موعد صلاة المغرب الساعة 5:53 مساءا.

موعد صلاة العشاء الساعة 7:07 مساءا.