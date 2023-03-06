الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الخميس.. آخر موعد للتقديم في منح التفرغ للمبدعين المصريين لعام 2023 - 2024

الأعلى للثقافة
الأعلى للثقافة

أعلن المجلس الأعلى للثقافة أن آخر موعد للتقديم في منح التفرغ في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية، سيكون يوم الخميس الموافق 9 مارس الجاري.

ويتقدم طالب المنحة بالمستندات الآتية: طلب الحصول على منحة التفرغ، سيرة ذاتية وبيان بأعماله في مجال إبداعه، وتصور محدد يتضمن خطة واضحة لمشروع تفرغه بما يجعله جديرًا بالمنحة وقابلًا للتنفيذ خلال مدة التفرغ, و ألا يكون المشروع حاصلًا على منحة أخرى أو جوائز ولم يسبق نشره أو عرضه، وثلاث نسخ ورقية من ثلاثة أعمال من أحدث أعماله في مجال الآداب والعلوم الاجتماعية والإنسانية , وكتابة المشروع الجديد والسيرة الذاتية, و(المشروع المنجز بالنسبة للتجديد)، بالإضافة إلى أسطوانة مدمجة تتضمن: نسخة (Word) للمشروع الجديد والسيرة الذاتية ونسخة (PDF) للأعمال السابقة له أو صور لأغلفة الإصدارات (للمتقدمين لأول مرة).

وفي مجال الفن التشكيلي والخط العربي إحضار الطلب والسيرة الذاتية وصور من أعماله السابقة التي أنجزها في السنوات الثلاثة الأخيرة على أسطوانة مدمجة (CD) بنظام (Word) بجانب النسخة الورقية.

أما عن الشروط العامة للمنحة فهي: أن يكـون متمتعـا بالجنســية المصريـة، وأن يكون مقيما بجمهورية مصر العربية خلال مدة المنحة.

وبالنسبة للعاملين بالحكومة أو القطاع العام يجب موافقة جهة العمل على التقدم لمنحة التفرغ المقدمة من وزارة الثقافة، ولا يٌعتد بالإجازات الخاصة.

تقدم الطلبات شخصياً ويتم ملء الاستمارة الخاصة بذلك وخطة المشروع لجميع الراغبين في الحصول على المنحة (في ملف خاص مستوفيًا جميع الاوراق والمستندات المطلوبة) ابتداء من الأحد الموافق 26/2/2023 إلى الخميس الموافق 9/3/2023، وتٌقدم الأعمال إلى الإدارة العامة لمنح التفرغ الكائنة بالعنوان التالي:  44 ش المساحة بالدقي - الجيزة.

ويٌمنح المتفرغ مكافأة مالية شهرية،  وذلك لمــدة عــام مالي  بداية من 1/7/2023، ولا تٌقبل الطلبات لمن سبق ( حصوله) على منحة تفرغ لمدة أربع سنوات متصلة أو منفصلة.

المجلس الأعلى للثقافة الأعلي للثقافة منح التفرغ آخر موعد للتقديم في منح التفرغ الفن التشكيلي الخط العربي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

بقرار من النيابة.. تجميد 6 مليارات جنيه في المحافظ الإلكترونية لـ«هوج بول»

بعد المنطاد.. «البنتاجون» يكشف عن أداة تجسس صينية مبتكرة على أمريكا (فيديو)

44.3 مليار جنيه إجمالي إيرادات المصرية للاتصالات خلال 2022 بنسبة نمو 19%

القضية رقم «8».. آخر التطورات فى نصب عصابة «هوج بول» على آلاف المواطنين

«مبروك كسبت جايزة».. حيلة جديدة للنصب الإلكترونى على المواطنين

يابانيون وصينيون ومغاربة.. التحقيقات تكشف مفاجآت فى واقعة «عصابة هوج بول»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

جمال رشدي

المخطط الصهيونى

جمال زايدة

عين على المستقبل.. أميرات الحب والخيال

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: تصريحات «بن غفير» تؤجج الأوضاع فى ساحة الصراع

سلطات الاحتلال الإسرائيلى تفرض إغلاقًا على الضفة الغربية وقطاع غزة

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش