الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الإثنين 6 مارس 2023 فى البنوك

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية عقب ارتفاع سعر الصرف خلال الفترة المقبلة تجاوزت الـ 10 قروش بسبب كثرة شراء العملة السعودية استعدادا لموسم عمرة شهر رمضان المبارك ورغبة الكثيرين من المصريين في قضاء الشهر الكريم في بين طيات الحرمين الشريفين.

سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك

تشهد البنوك المصرية حالة من الاستقرار في أسعار الصرف عقب ارتفاعات طفيفة خلال الأيام الماضية لا تتعدى في بعض العملات الأجنبية نحو 10 قروش على رأسها الريال السعودي، وذلك بسبب اقتراب موسم عمرة شهر رمضان المبارك.

وإليكم سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 6 مارس 2023 في البنوك المصرية، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وصلت قيمة الريال السعودي في البنك المركزي المصري إلى نحو 8.16 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

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بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

سجل الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 8.14 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع.

​في بنك البركة وصل الريال إلى 7.98 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

في بنك مصر سجل الريال نحو 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل سعر تداول الريال السعودي إلى 8.11 جنيه للشراء و8.18 جنيه للبيع.

في بنك الاستثمار العربي قدر الريال السعودي بنحو 8.15 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي القطري سجل الريال نحو 8.09 جنيه للشراء و8.19 جنيه للبيع.

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في بنك الإسكندرية وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.13 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الريال نحو 8.16 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول وصل الريال السعودي إلى 8.04 جنيه للشراء و8.16 جنيه للبيع.

في ميد بنك سجل الريال نحو 8.08 جنيه للشراء و8.17 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي وصل سعر تداول الريال السعودي نحو 8.06 جنيه للشراء و8.08 جنيه للبيع.

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