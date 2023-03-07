الثلاثاء 07 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

يتابع سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023 الملايين من المواطنين من خلال موقع "الدستور" الإلكتروني، في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها للقراء يوميا، حيث تستخدم في تحديث البيانات لوحة التعاملات المالية لكافة البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري والذي يحدث وفقا لحالة العرض والطلب.

سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023

يشهد سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية الثلاثاء 7-3-2023 استقرارا نسبيا في البنوك المصرية وشركات الصرافة المرخصة وذلك عقب عدة قفزات متتالية خلال ال 6 شهور الأخيرة وإليكم الأسعار بالتفصيل من داخل البنوك، والتي جاءت على النحو التالي:
سجل الدولار الأمريكي نحو 30.65 جنيه للشراء و30.75 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

بلغت قيمة الدولار نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وصلت قيمة الدولار في بنك مصر نحو 30.57 جنيه للشراء و30.67 جنيه للبيع.
 

سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 خلال التعاملات الصباحية

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قدر الدولار بنحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

في البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار نحو 30.72 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية وصل سعر تداول الدولار نحو 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه.

في بنك قطر الوطني الأهلي سجل الدولار نحو 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه للبيع.

في المصرف المتحد سجل الدولار نحو 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه للبيع.

في بنك HSBC وصل الدولار إلى 30.73 جنيه للشراء و30.83 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الإثنين 6-3-2023 خلال منتصف التعاملات (تحديث)

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سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 خلال التعاملات الصباحية


أسعار العملات المالية في البنك المركزي

وصل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه المصري إلى 32.67 جنيه للشراء و32.78 جنيه للبيع.

بلغت قيمة الجنيه الاسترليني نحو 36.86 جنيه للشراء و36.98 جنيه للبيع.

الريال السعودي قدر بنحو 8.18 جنيه للشراء و8.21 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي سجل نحو 100.07 جنيه للشراء و100.41 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي سجل نحو 8.36 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع.

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وائل لطفي

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