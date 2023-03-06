الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر اليورو اليوم الإثنين 6-3-2023 خلال التعاملات الصباحية

عملة اليورو
عملة اليورو

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال بداية التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.59 جنيه للشراء، و32.71 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد 

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، نحو 32.59 جنيه للشراء و32.71 جنيه للبيع في بداية  التعاملات الصباحية  في البنوك المصرية، ليسجل استقرارًا أمام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة الماضية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري 

شهد سعر اليورو اليوم الاثنين الموافق 6 مارس 2023، استقرارًا في بداية التعاملات الصباحية اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.45 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.45 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع.

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سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم الإثنين الموافق 6مارس 2023، شهد استقرارًا خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.36 جنيه للشراء

-32.66 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.68 جنيه للشراء

-33.73 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الاثنين الموافق 6 مارس 2023 في بداية التعاملات الصباحية في بنك البركة ليسجل نحو 32.56 جنيه للشراء، و32.78 جنيه للبيع.    

جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد مؤخرًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

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