الإثنين 06 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع سعر الذهب جراء ارتفاع الدولار والمخاوف من زيادة أسعار الفائدة

الذهب
الذهب

 تراجعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الدولار مع صدور مجموعة جديدة من البيانات التي عززت المخاوف من أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ستواصل رفع أسعار الفائدة لاحتواء التضخم.

وانخفض سعر الذهب 0.1 في المئة إلى 1853.19 دولار للأوقية اعتبارا من الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته منذ 15 فبراير يوم الجمعة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المئة إلى 1859.60 دولار، فيما ارتفع مؤشر الدولار مما جعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة للمشترين حائزي العملات الأخرى.

- نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير

وأظهرت بيانات يوم الجمعة نمو قطاع الخدمات في الولايات المتحدة بمعدل ثابت في فبراير، مع ارتفاع الطلبيات الجديدة والتوظيف إلى أكثر من أعلى مستوياتها في عام واحد، مما يشير إلى استمرار الاقتصاد في التوسع في الربع الأول.
وقالت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو،  يوم السبت، إنه إذا استمرت البيانات الخاصة بالتضخم وسوق العمل في الارتفاع أكثر من المتوقع، فمن الضروري رفع أسعار الفائدة والاستمرار في هذا المستوى لفترة أطول مما توقعه صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر.

وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن التضخم الأساسي في منطقة اليورو سيظل مرتفعا على المدى القريب، ولذلك فإن زيادة سعر الفائدة للبنك المركزي الأوروبي 50 نقطة أساس في وقت لاحق من هذا الشهر أمر مؤكد بشكل متزايد.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لخفض ضغوط الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وتراجع سعر الفضة في التعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 21.20 دولار للأونصة كما هبط سعر البلاتين 0.7 في المئة إلى 970.84 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.6 في المئة إلى 1443.65 دولار.

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