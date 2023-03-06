قالت وكالة الأنباء الفرنسي "أ ف ب"، نقلاً عن دبلوماسيين، إن وكالة الطاقة الذرية لن تصدر قرارًا هذا الأسبوع ضد إيران.

وأضافت الوكالة عن الدبلوماسيين أن إيران تستغل زيارة مدير الوكالة الذرية للمناورة حول برنامجها النووي.

وأعلن رافايل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن وكالة الطاقة ستقدم تقريرا دوريا بتطورات عمليات المراقبة في إيران.

وقال خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية" في بث مباشر، إن الأهم في الوقت الراهن هو المضي قدما في عمليات المراقبة بإيران.

وأضاف:"لم أحصل على تعهدات من إيران لكنها مناقشات جادة".

وحول الهجوم على المنشآت النووية، أوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن القانون الدولي لا يسمح بالهجوم على منشآت نووية.

وجدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، تأكيد التزام بلاده بالدبلوماسية باعتبارها أفضل إطار لحل الخلافات، وبالعودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

وقال كنعاني، في مؤتمر صحفي، إن زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، تساعد في التوصل إلى حل بعض القضايا الفنية بين إيران والوكالة وحصلت تفاهمات جيدة، وفي حال استكمالها وتنفيذ اتفاقات طهران الأرضية سوف تمهد لحل المشكلات الفنية وسلب الذريعة ممن يحاول تقويض الاتفاق عبر إثارة قضايا فنية.

وأشار إلى أن الاتفاق له أطراف مختلفة يجب أن تتعهد به، مشددا على أن إيران ملتزمة بالعودة المتبادلة للاتفاق وتواصل الدبلوماسية بهذا الأطر.

وأشار إلى أن زيارة غروسي أتت في إطار تعاون طهران مع الوكالة، لافتا إلى أنه لدينا مشاكل وخلافات فنية ومفاوضاتنا تأتي لحل هذه القضايا في الإطار الفني، مؤكدا أننا نلتزم بإطار اتفاق الضمانات الشاملة ومعاهدة الحد من الانتشار النووي في علاقاتنا مع الوكالة.

وأوضح أن اجتماع الوكالة اليوم يتناول موضوعات أخرى إلى جانب الملف الإيراني، والتقرير حول نشاطات إيران أيضا من ضمن التقارير التي سوف يتم عرضها، مضيفا:"غروسي يقدم تقريره الدوري، وبناء على زيارته الأخيرة ولقاءاته رفيعة المستوى والاتفاقات مع هيئة الطاقة الذرية الإيرانية نتوقع أن تتم الأمور بعيدا عن التأثير السياسي لبعض الدول وتسييس الملف".