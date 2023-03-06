الإثنين 06 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

لميس الحديدي تعلن عن فتح باب التقديم على مسابقة الفرصة للشركات الناشئة

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

◄ لميس: قدمنا لمتسابقي الموسم الماضي فرصا تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه والموسم الجديد مليء بالمفاجآت

 

أعلنت الإعلامية لميس الحديدي عن فتح باب التقديم على الموسم الجديد من برنامج الفرصة أكبر مسابقة تلفزيونية لأصحاب الشركات الناشئة الstartups في مصر والوطن العربي والتي تذاع على قناة ON. لميس قالت أنه يمكن لأصحاب الشركات الناشئة التقديم على المسابقة من خلال الاستمارة الموجودة أعلى صفحة "الفرصة مع لميس الحديدي" على الفيسبوك موضحة أن شروط التقديم أن يكون لدى المتسابق شركة فعلية أو على الأقل منتج تجريبي مؤكدة أن "الفرصة" ليست مسابقة أفكار وأضافت أن الشرط الثاني هو أن تكون الشركة الناشئة قائمة على الابتكار وألا يتجاوز عمرها 3 سنوات وأن يكون مقرها الرئيسي في مصر. 
   وعن جديد هذا الموسم قالت الحديدي أن الفرصة سيطوف المحافظات بحثا عن الشركات الناشئة الجديدة وأنه سيتم تصوير حلقات كاملة في الدلتا والصعيد وأن الفرصة هذا العام سيكون في ستوديو جديد ومنفصل عن ستوديو برنامجها كلمة أخيرة.

    وكشفت الحديدي أن الفرصة تمكن من توفير فرص ضخمة لمتسابقي العام الماضي تجاوزت قيمتها النصف مليار جنيه من جوائز مالية وفرص احتضان وسفر واستثمار وشراكات وتعاقدات وأن فرصا جديدة في انتظار متسابقي الموسم الجديد.

   أشارت لميس إلى الشركات التي شاركت في الفرصة وفي هنا الشباب من قبله والتي حققت نجاحا ضخما فيما بعد مثل سويفل وموني فيلوز وهوايا ومزارع وثندر وغيرهم الكثير ونوهت إلى أنها ستكشف عن مفاجآت جديدة خلال الأسابيع القادمة.

 استمارة التقديم على المسابقة من هذا اللينك

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