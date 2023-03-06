الإثنين 06 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

كشف السبب وراء وفاة شاب عثر على جثته فى أحد الشوارع بشبرا الخيمة

وفاة شاب بالمخدرات
وفاة شاب بالمخدرات

عثرت الأجهزة الأمنية على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالهم، وهل يتهمون أحدا بالتسبب في الوفاة من عدمه، كما قررت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط العثور على جثة الشاب، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقى مأمور قسم شرطة شبرا الخيمة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة "أحمد. ع" من مواليد 1993.

وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والعثور على المتعلقات الشخصية وبطاقة الرقم القومي للمتوفى، وتبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية. 

وكشفت تحريات المباحث، عن عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، ورجحت التحريات أن الوفاة بسبب تعاطي جرعة مخدرات زائدة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

 

جثة شاب شبرا الخيمة اوفر دوز الطب الشرعي النيابة العامة

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