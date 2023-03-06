مكتبة الإسكندرية تنظم «أين موقع المرأة العربية في النهضة العلمية؟»

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي، بالتعاون مع الشبكة العربية للمرأة في العلوم والتكنولوجيا، الاجتماع الإقليمي للخبراء تحت عنوان «أين موقع المرأة العربية في النهضة العلمية والتقنية التي تحتاجها أمتنا العربية؟»، وذلك في الفترة من الثامن إلى التاسع من مارس 2023، ويشارك في هذا الاجتماع نخبة من العالمات والخبيرات من مختلف أنحاء المنطقة العربية.

يسعى هذا الاجتماع لبحث فرص التعاون بين الرائدات المتميزات في مجالات العلوم والتكنولوجيا المختلفة والخروج بمقترحات من شأنها تعزيز أواصر العمل المشترك سواء على مستوي التخصص أو على مستوى التعاون الإقليمي؛ وذلك لبناء مجتمع عربي يعترف بدور المرأة كشريك أساسي في عملية البناء والتطوير ودفع عجلة التقدم التي أصبحت تقوم بشكل أساسي على الاكتشافات العلمية والتكنولوجية متسارعة الوتيرة.

جدير بالذكر أن برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بمكتبة الإسكندرية يستضيف المقر الدائم للشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا ويشرف على تسيير أعمالها. ويأتي هذا الاجتماع ضمن عدد من الفعاليات المشتركة التي يسعى برنامج دراسات المرأة من خلالها إلى دعم وتمكين النساء الفاعلات في مجال العلوم وإبراز ونشر الوعي بدورهن الرائد في المجتمع، إلى جانب فتح قنوات من التواصل والتفاعل بين النساء المهتمات بالمجالات والحقول العلمية المختلفة.



كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي وبرنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية، بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، مكتب جمهورية مصر العربية، مؤتمر «المرأة والبيئة المستدامة»، يومي 8 و9 مارس 2023.

يهدف المؤتمر إلى بحث أهمية الدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دفع عجلة الاقتصاد وفي تحقيق بيئة مستدامة من أجل مستقبل أخضر، وتأثير هذا الدور على آليات التنمية المستدامة دون إغفال أهمية الدور الذي تلعبه المرأة من ذوات الاحتياجات الخاصة في هذا الصدد كجزء لا يتجزأ من المجتمع. ويتم تنظيم هذا المؤتمر بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين والمعنيين بشؤون المرأة والبيئة من مختلف هيئات ومؤسسات الدولة وبمشاركة عدد كبير من الطالبات وحديثات التخرج من مختلف جامعات جمهورية مصر العربية.