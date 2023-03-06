الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية

تونس تحبط محاولات
تونس تحبط محاولات للهجرة غير الشرعية

 أعلنت السلطات التونسية عن إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية، وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، فى بيان، أنه في إطار التصدى لظاهرة اجتياز الحدود الجزائرية التونسية خلسة تمكنت وحدات الحرس الوطني العاملة بجهات قبلي، جندوبة، القصرين ومدنين من ضبط 65 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعمدوا اجتياز الحدود البرية خلسة والإقامة على غير الصيغ القانونية بتونس.

وأمرت النيابة العمومية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنهم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

عميد سابق بالأزهر: بيع الآثار جريمة.. وحديث الرسول قاله بصفته رئيسا للدولة وليس تشريعًا

تايوان تطالب الصين بمواجهة حقيقة انفصالهما عن بعضهما البعض

حكم صيام النصف من شعبان.. والعد التنازلى لـ رمضان 2023

«الوثائقية».. «الريحانى» جسد تجربته المتوترة مع المرأة والدنيا بـ«أحمر شفايف» و«لعبة الست»

قذيفة مانشينى تقود روما للفوز على يوفنتوس بالدوري الإيطالي

محافظ الوادى الجديد يعقد لقاءََا جماهيريًا بمقر كنيسة العذراء فى الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»