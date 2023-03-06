تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب الأحد 5/ 3/ 2023، تحت إشراف الدكتور إيهاب إبراهيم، مسئول مراكز اللقاح بمديرية الصحة.

ولاقت إقبال شديد من المواطنين، حيث تم تطعيم ٣٥٠٠ مواطن في أولي أيام الحملة بإدارات دمياط وكفرالبطيخ وفارسكور وكفرسعد والزرقا، حيث تهدف الحملة إلى تحصين جميع المواطنين، فيما فوق ١٢ سنة، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

وتناشد مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

ونظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية ام الرزق مركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة.



وتم توقيع الكشف الطبى على ١١٥٩ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ٢٤ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٢٤٥ تحليلا معمليا، و١٢ أشعة عادية، و ٢٤ موجات صوتية، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.