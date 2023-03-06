الإثنين 06 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

حملة مواجهة كورونا
حملة مواجهة كورونا فى دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم إطلاق حملة طرق الأبواب الأحد 5/ 3/ 2023، تحت إشراف الدكتور إيهاب إبراهيم، مسئول مراكز اللقاح بمديرية الصحة.

ولاقت إقبال شديد من المواطنين، حيث تم تطعيم ٣٥٠٠ مواطن في أولي أيام الحملة بإدارات دمياط وكفرالبطيخ وفارسكور وكفرسعد والزرقا، حيث تهدف الحملة إلى تحصين جميع المواطنين، فيما فوق ١٢ سنة، وذلك لرفع المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا.

وتناشد مديرية الشئون الصحية بدمياط المواطنين بضرورة تلقي اللقاح.

ونظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية ام الرزق مركز كفر سعد، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، والدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وقال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، إن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وذلك وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة. 
 

وتم توقيع الكشف الطبى على ١١٥٩ مواطنا، بالإضافة إلى تحويل ٢٤ حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٦ حالات ، بالإضافة إلى إجراء ٢٤٥ تحليلا معمليا، و١٢ أشعة عادية، و ٢٤ موجات صوتية، إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.

دمياط محافظ دمياط إقليم محافظة دمياط صحة دمياط وزارة الصحة بدمياط حملة طرق الأبواب تطعيم ٣٥٠٠ مواطن وزارة الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يرعى الرئيس مؤتمرًا لتطوير التعليم؟

الأكثر قراءة

حريق هائل فى مصنع طوب بـ أبوحماد.. وإسعاف الشرقية تدفع بـ 7 سيارات

زراعة أشجار مثمرة بقرى ديرمواس فى المنيا (صور)

زراعة 280 شجرة بقرية القيس ببنى مزار فى المنيا (صور)

محمد صلاح: فخور بمواصلة صناعة التاريخ مع ليفربول

نبيلة عبيد: أنا أكثر فنانة قدمت قضايا المرأة

تلقيح 3500 مواطن فى أول أيام حملة مواجهة كورونا فى دمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

هل يُخشى على مصر من العلمانية..؟!

محمود خليل

المسمار الأخير فى عرش «الخلافة»

محمد العسيري

أم البطل.. لما راح الصبر منها

ماجد حبته

أستاذ ورئيس قسم.. للأسف!

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر «3»

جمال-أسعد

التدين وبناء الشخصية المصرية

لواء. محسن الفحام

سوريا فى القلب

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

صور

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

انتهاكات الاحتلال وحل الدولتين.. تفاصيل لقاء الرئيس الفلسطيني مع رئيسة وزراء بنجلاديش

سوريا: نستنكر الممارسات العدوانية الإسرائيلية فى الجولان

نتنياهو: تصريحات مدير عام «الوكالة الذرية» حول الملف النووى الإيرانى «بلا قيمة»