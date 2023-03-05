قرينة الرئيس: أطلقنا عدة مبادرات لتوعية المرأة الريفية لمواجهة التحديات

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن سعادتها بلقائها بنماذج مشرفة من سيدات مصر خلال احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح"، وقالت السيدة انتصار السيسي: "مبسوطة بهذه النماذج الجميلة والمشرفة".

وأشارت انتصار السيسي إلى إطلاق العديد من المبادرات مثل مبادرة دوي ونورا، تهدف لتوعية الفتيات، وجعلها متمكنة من مواجهة التحديات والمواقف التي ممكن تتعرض لها.

أضافت: "فكرنا في العامل النفسي للسيدة الريفية، وهدفنا نوعيها ونعرفها ازاي تعيش حياة كريمة، ويبقى عندها وعي وإدراك ازاي تربي أولادها وتزرع فيهم حب الرياضة، وتتخذ نظام صحي لأولادها، وإن البنت لما ترتبط لازم تتأهل قبل الارتباط وتعرف معنى الزواج ومسئولياته، وتدير بيت، تتعامل مع زوجها وطفلها، وعايزين الست الريفية تقدر تمارس عمل، ونعلمها ده".

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