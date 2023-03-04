السبت 04 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

في اليوم العالمي للمرأة..

السيدة انتصار السيسي: أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن

السيدة انتصار السيسي
السيدة انتصار السيسي

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وكتبت عبر فيسبوك: "سعدت اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وأضافت: “وقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل، خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير”.

انتصار السيسي السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حرب الفضاء ضد مصر

الأكثر قراءة

مرتب الدرجة الأولى بعد الزيادة 2023

شكل تانى.. أهالى دمياط: «حياة كريمة» وفّرت لنا كل الخدمات

موظفون وأصحاب معاشات: السيسى أنقذنا من موجة الغلاء وجشع التجار

تفاصيل زيادة المرتبات أبريل 2023 وموعد تطبيقها

طبيب الأهلى يكشف تشخيص إصابة محمد شريف فى مباراة القطن

ترقبوا شم النسيم.. الإجازات الرسمية 2023 القادمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

سعد عبدالرحمن.. العتاب والغفران                                             

د. منى حلمى

طريق مختصر لتجنب العبث واللاجدوى

علي سعدة

نظرة للقطاع الخاص

ماجد حبته

مع وزراء خارجية العشرين

صفاء النجار

الليالى العامرة.. حكايات من دار الأوبرا المصرية «1-3»

مؤمن المحمدي

صالح عبد الحى

د. محمد عفيفي

فبراير القصير المكير «2-2»

ماجد حبته

المنيا القديمة.. والجديدة

صور

الكابتن أحمد حسن يوجه الشكر للرئيس السيسى

الرئيس السيسى يتفقد مدرسة المتفوقين بالمنيا الجديدة

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

محطة تل أبيب

المزيد

المظاهرات فى إسرائيل.. استعداد أمنى مكثف وإغلاق 18 طريقًا رئيسيًا

6 دول أوروبية تدعو إسرائيل لوقف بناء 7000 وحدة استيطانية فى الضفة

رئيسة المجر: لم نتخذ قرارًا بنقل سفارتنا فى إسرائيل إلى القدس