السيدة انتصار السيسي: أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن

في اليوم العالمي للمرأة..

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عن سعادتها بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وكتبت عبر فيسبوك: "سعدت اليوم بحضور احتفالات اليوم العالمي للمرأة تحت شعار "المرأة المصرية.. أيقونة النجاح".

وأضافت: “وقد حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على مدار السنوات الماضية على الاهتمام بمكانة المرأة المصرية وتقدير دورها في المجتمع، حتى أصبحت تتولى مناصب حيوية لم تكن متاحة لها من قبل، خالص التقدير لكل امرأة حول العالم وخاصة المرأة المصرية وبهذه المناسبة أدعو الشابات المصريات للتمسك بأحلامهن حتى تحقيقها وكل عام وعظيمات مصر بخير”.