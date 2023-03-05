بعد تكريم السيدة انتصار السيسى.. «نجاة على» تكشف كواليس اللقاء

أعربت نجاة علي، عن سعادتها بتكريم السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، قائلة: "أحلى يوم في حياتي، لم أتخيل أن ألتقي سيدة مصر الأولى".

وكشفت “نجاة” خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، كواليس التكريم.

وقالت: "الوزيرة اتصلت بابني وقالت له عايزين نكرم والدتك، فرحت جدًا إني هأقابل سيدة مصر الأولى، كنت خايفة لكن لقيتها بتكلمني بحنية وحب، ارتحت لها جدًا، ولما كرمتني حضنتني وباستني".

ماذا طلبت “نجاة” من السيدة انتصار السيسي؟

ولفتت إلى أنها "اتكسفت" تطلب من السيدة انتصار السيسي، عمرة، لكنها وصت ناس يسألوها عن طلباتها، ليزف “الباز” بشرى سارة لها بأن ف\قرينة الرئيس أهدتها عمرة.

ووجهات “نجاة” رسالة للأمهات، قائلة: "خليكي صبورة وجنب أولادك، الست المصرية لازم تكون جدعة وأصيلة، وتهتم بأولادها".

من ناحيته، قال نجلها الدكتور أحمد رحمه معيد بكلية الإعلام جامعة القاهرة: "تكريم السيدة انتصار السيسي شرف لأي سيدة مصرية.. أثلجت صدورنا جميعًا، وضربت مثلا جميلًا لأي ست عظيمة تعمل حاجة مفيدة لأبنائها".