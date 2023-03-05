طوال الشهر.. موعد آذان المغرب في رمضان 2023 بتوقيت القاهرة

أيام قليلة تفصلنا على بداية شهر رمضان الكريم، ويهتم المسلمون طوال الشهر بمتابعة موعد آذان الفجر حيث بدء الصيام، وموعد آذان المغرب في رمضان 2023 الذي يعلن نهاية يوم الصيام وبدء تناول طعام الإفطار.

ويختلف موعد آذان المغرب من محافظة لأخرى ولكن بفروق لا تتخطى عدة دقائق.

ويعرض “الدستور” في التقريرالتالي موعد آذان المغرب في رمضان 2023 بتوقيت القاهرة.

موعد اذان المغرب في رمضان 2023 القاهرة

الخميس 1 رمضان- 23 مارس، 2023: 06:15 م

الجمعة 2 رمضان -24 مارس، 2023 : 06:16 م

السبت 3 رمضان - 25 مارس، 2023: 06:16 م

الأحد 4 رمضان - 26 مارس، 2023: 06:17 م

الأثنين 5 رمضان - 27 مارس، 2023: 06:17 م

الثلاثاء 6 رمضان - 28 مارس، 2023: 06:18 م

الأربعاء 7 رمضان - 29 مارس، 2023: 06:19 م

الخميس 8 رمضان - 30 مارس، 2023: 06:20 م

الجمعة 9 رمضان - 31 مارس، 2023 : 06:20 م

السبت 10 رمضان- 01 أبريل، 2023 : 06:21 م

الأحد 11 رمضان - 02 أبريل، 2023 : 06:22 م

الأثنين 12 رمضان -03 أبريل، 2023 :06:22 م

الثلاثاء 13 رمضان - 04 أبريل، 2023 : 06:23 م

الأربعاء 14 رمضان -05 أبريل، 2023 : 06:23 م

الخميس 15 رمضان -06 أبريل، 2023 : 06:24 م.

موعد آذان المغرب في النص الثاني من رمضان

الجمعة 16 رمضان -07 أبريل، 2023 : 06:25 م

السبت 17 رمضان -08 أبريل، 2023: 06:25 م

الأحد 18 رمضان -09 أبريل، 2023: 06:26 م

الأثنين 19 رمضان -10 أبريل، 2023: 06:27 م

الثلاثاء 20 رمضان -11 أبريل، 2023: 06:27 م

الأربعاء 21 رمضان -12 أبريل، 2023 : 06:28 م

الخميس 22 رمضان -13 أبريل، 202 : 06:28 م

الجمعة 23 رمضان -14 أبريل، 2023 : 06:29 م

السبت 24 رمضان -15 أبريل، 2023 : 06:30 م

الأحد 25 رمضان -16 أبريل، 2023 : 06:30 م

الأثنين 26 رمضان -17 أبريل، 2023: 06:31 م

الثلاثاء 27 رمضان -18 أبريل، 2023 : 06:31 م

الأربعاء 28 رمضان -19 أبريل، 202 : 06:32 م

الخميس 29 رمضان -20 أبريل، 202 : 06:33 م

الجمعة 30 رمضان -21 أبريل، 2023: 06:33 م