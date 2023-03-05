رمضان 2023.. مي عمر تتصدر بوستر مسلسل «علاقة مشروعة»

طرحت شركة المتحدة للخدمات الاعلامية بوسترات منفردة لأبطال مسلسل “علاقة مشروعة” المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وتصدرت مي عمر التي تخوض البطولة النسائية امام الفنان ياسر جلال بمسلسل “علاقة مشروعة” البوستر الرسمي للعمل، بالاضافة إلى بوستر منفرد لها.

ويعرض مسلسل "علاقة مشروعة" للنجم ياسر جلال على قناتى الحياة وdmc، إضافة إلى منصة watch it الإلكترونية، خلال الموسم الرمضانى المقبل 2023، وهو مسلسل اجتماعى مكون من 15 حلقة.

"علاقة مشروعة" يجمع ياسر جلال ومى عمر مجددًا فى الدراما بعدما قدما سويًا مسلسل "الفتوة" فى شهر رمضان من عام 2020 والذى دارت أحداثه فى حى الجمالية قبل 100 عام، وقدما الثنائى قصة حب واجهت العديد من الصعوبات خلال العمل حتى انتهت بالزاوج فى نهاية الأحداث.