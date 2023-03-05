مسلسلات رمضان 2023.. أحمد السقا ونور اللبنانية ضيوف شرف «الكبير أوى 7»

طرحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء الأحد، الإعلان الرسمي لمسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع والمقرر عرضه على قناة ON الفضائية بشكل حصري خلال شهر رمضان المقبل.

ضيوف شرف مسلسل “الكبير أوي 7”

وظهر في برومو المسلسل عدد من النجوم كضيوف شرف أبرزهم النجم أحمد السقا في مشهد داخل اسطبل الخيول الخاص به ويطلب منه "الكبير"- أحمد مكي أن يشتري منه أحد الخيول التي يمتلكها فيما يرفض أحمد السقا طلبه.

كما ظهرت في أحد المشاهد النجمة نور اللبنانية وهي تتحدث مع "الكبير"- أحمد مكي، و"مربوحة"- رحمة أحمد وهي تحاول الصلح بينهما.

وطرح أحمد مكي الأغنية الترويجية للمسلسل بعنوان "ولعانه"، وتقول كلمات الأغنية:

عمدة حضر .. حذر.. خطر.. خطر.. جحش.. قطم جزر "كورس"

شعللها يا كبير

عمدة حضر .. حذر .. خطر .. خطر .. جحش .. قطم جزر "كورس"

ولعانه .. ولعانه

شامخ كيف الجبل .. ساطع مثير .. جدل .. كيف الأسد في البراري .. ركوبة حصاني الادهم .. فشر البورش .. و فشر.. ركوبة الفراري ..

مابلبسش براندات من برا "made in Egypt" تيله طويله أنا شاري..

قفشه من قفشات سعيد صالح عندي.. أقوي من 100 فيلم لجيم كاري

3 حاجات ماكلهومش واصل.. الأونطة والسوشي والكاري

ومهما عليت أنا في الدنيا .. لسه بسأل على صميدة جاري..

إنسي الآيس كوفي .. فرابتشينو .. موكا .. لاتيه .. قلبي في شاي العصاري

رجاله أفعال لا أقوال .. واللي حايرطرط زنجباري

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.