تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع أعمال كوبرى المشاة بمحور المشير الغربى

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ لتنفيذ مشروع أعمال كوبرى المشاة الخاص بمشروع ساجا مول 2 بمحور المشير الغربى امتداد أبو زيد خضر ما يستلزم الغلق الكلي لمحور المشير الغربي امتداد أبو زيد خضر بالاتجاهين بالتناوب على مرحلتين.

وقال مصدر أمنى المرحلة الأولى، إن الغلق الكلى للاتجاه القادم من امتداد رمسيس تجاه القاهرة الجديدة ليلًا فقط لمدة "سبع ليال"، بدءًا من الساعة 12,5 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 6 /3 /2023 حتى يوم 12 /3.

وأضاف المصدر أما المرحلة الثانية: الغلق الكلى للاتجاه القادم من القاهرة الجديدة تجاه امتداد رمسيس ليلًا فقط لمدة "سبع ليال"، بدءًا من الساعة 12,5 صباحًا حتى الساعة 6 صباحًا اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 13 /3 /2023 حتى يوم 19 /3 مما يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية.

خطة التحويلات المرورية

والقادم من مناطق امتداد رمسيس يسلك مسطح كوبرى أبوزيد خضر فيمينًا شارع مدينة مبارك فالدوران فيمينًا محور الشهيد تجاه مناطق القاهرة الجديدة.

أما القادم من محور جيهان السادات "القادم من عبدالله العربى" استكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق الأوتوستراد فمناطق مدينة نصر.

القادم من محور جيهان السادات "القادم من الأوتوستراد" استكمال السير بمحور جيهان السادات تجاه مناطق محور الشهيد فمناطق القاهرة الجديدة.

أما القادم من مناطق القاهرة الجديدة ومناطق الوفاء والأمل يسلك يمينًا مخرج المشير الغربى تجاه محور الشهيد.

والقادم من محور الشهيد استكمال السير بمحور الشهيد فاستخدام حركة الدوران بكوبري إعمار والعودة مرة أخرى تجاه محور الشهيد.

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.