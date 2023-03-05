انتظام العمل داخل مستشفى المحلة العام بعد عودة التيار الكهربائى

أعلنت محافظة الغربية أن الأمور تسير على ما يرام داخل مستشفى المحلة العام، عقب عودة التيار الكهربائي.

وتابع المحافظ على مدار الساعة جهود مديرية الصحة بالتنسيق مع شركة الكهرباء وكل الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية بحي أول وثان المحلة ورئاسة المدينة لسير العمل بشكل طبيعي داخل المستشفى.

وكان وجّه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، مدير إدارة المستشفيات بضرورة إخلاء جميع المرضى من الحالات الحرجة بالعناية المركزة في مستشفى المحلة العام، إلى مستشفيات سمنود وقطور والسنطة، حفاظاً على أرواحهم جراء انقطاع خطوط كهرباء رئيسية عن مباني المستشفى بشكل مفاجئ.

وكانت الأقسام العلاجية في مستشفى المحلة العام شهدت تعطلًا مفاجئًا للكهرباء.