سعر اليورو اليوم الأحد 5-3-2023 في منتصف التعاملات

سجل سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، استقرارًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث بلغ نحو 32.55 جنيه للشراء، و32.67 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، نحو 32.55 جنيه للشراء و32.67 جنيه للبيع في منتصف التعاملات في البنوك المصرية، ليسجل استقرارًا امام الجنيه المصري مقارنة بأسعار الفترة الماضية.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

شهد سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، استقرارًا في منتصف تعاملات اليوم بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.41 جنيه للشراء، و32.63 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

سعر اليورو اليوم الأحد الموافق 5 مارس 2023، شهد استقرارًا خلال منتصف التعاملات اليوم في عدد من البنوك أبرزها:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

-32.36 جنيه للشراء

-32.66 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

-32.68 جنيه للشراء

-33.73 جنيه للبيع

واستقر سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد الموافق 5 مارس 2023 في منتصف التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 32.52 جنيه للشراء، و32.74 جنيه للبيع.

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جدير بالذكر أن سعر اليورو شهد مؤخرًا حالة من عدم الاستقرار نتيجة التغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة مثل الأزمة الروسية- الأوكرانية وتأثيرها على الوقود والطاقة مما نتج عنها غلق بعض المصانع في البلدان الأوروبية وارتفاع في سعر الدولار، بالإضافة إلى التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.