الأحد 05 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الدولار اليوم الأحد 5-3-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

يحرص المسافرون إلى الخارج في العديد من الدول على معرفة سعر الدولار اليوم الأحد 5/ 3/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث حقق سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري، بأول أيام العمل الأسبوعية في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، متوسط سعر صرف بلغ قيمة 30.65 جنيه للشراء، وحوالي 30.75 جنيه للبيع، طبق التقرير الصادر من خلال البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم الأحد 5/ 3/ 2023 في البنوك المصرية

ويقدم الدستور أسعار صرف العملة الخضراء، وذلك لكل المواقع الرسمية وكافة ماكينات الصراف الآلي في البنوك المصرية والأجنبية والبنوك الإسلامية والبنوك العربية المختلفة.

أسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم بالمصرف العربي الدولي
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في المصرف العربي الدولي، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

 

سعر الدولار بالبنك التجارى الدولى اليوم الأحد
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجارى الدولى، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و 30.77 للبيع.

 

سعر عملة أمريكا اليوم الأحد في بنك أبو ظبي التجارى
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك أبو ظبي التجارى، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و30.77 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و30.67 للبيع.

 

سعر الدولار اليوم الأحد في بنك المشرق
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك المشرق، مقابل الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و30.77 للبيع.

 

سعر العملة الخضراء اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك الإسكندرية، أمام الجنيه المصري، 30.67 جنيه للشراء، و30.77 للبيع.

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سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي
سعر الدولار اليوم الأحد في البنك الأهلي الكويتي، مقابل الجنيه المصري، 30.70 جنيه للشراء، و30.77 للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر اليوم الأحد
سعر الدولار في بنك مصر، أمام الجنيه المصري، 30.57 جنيه للشراء، و30.67 للبيع.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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