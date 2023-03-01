الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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خبير يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» فوائد العملات الرقمية على الاقتصاد العالمى

العملات الرقمية
العملات الرقمية

قال ميشال الهبر، خبير العملات الرقمية الإسباني، إن العملات الرقمية أصبحت محل خلاف بين مجموعة العشرين، خصوصًا بعد إنشاء منصات رقمية استولت على أموال الناس ووضعها على محافظ غير مشفرة بطريقة غير شرعية.  

«البيتكوين» يمكن أن تسهم فى تطوير النظام المالى العالمى

وأضاف "الهبر" في تصريحات لـ شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم، أن شركة "إف تي إكس" الأمريكية المتخصصة في العملات المشفرة تعرضت لخسارة كبيرة، العام الماضي، مشيرًا إلى أن تقنية "البيتكوين" عالية ويمكن أن تُسهم في تطوير النظام المالي العالمي. 

البنوك المركزية فى العالم حذرت من الاستثمار فى هذه السوق

ورجح الخبير الإسباني انهيار سوق العملات الرقمية في أي وقت، خصوصًا بعد انهيار بورصة "إف تي إكس"، لأنه كان أمرًا متوقعًا، فالبنوك المركزية في العالم حذرت من الاستثمار في هذه السوق، لأنه يفتقد للقواعد الرقابية وغير مراقب ولا يحمي المستثمرين. 

وذكر أن هذه الأيام يبحث عدد من الدول لتأسيس "عملة البنك المركزي الرقمية" بشروط وقيود، وما زالت في المرحلة الافتراضية ومن المتوقع أن تساعد الدول وتحافظ على الاستثمار. 

 

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وائل لطفي

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