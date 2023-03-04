بوابة الوظائف الحكومية.. ننشر شروط ورابط تقديم مسابقة التربية والتعليم 2023

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح مسابقة التربية والتعليم لتعيين 30 ألف معلم للعام 2023/2024، وقال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن وزارة التربية والتعليم وضعت شروط المسابقة، وأعلن الجهاز عن حاجته للتعاقد مع 30 ألف وظيفة معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى ( الأول ، الثاني، الثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

مسابقة التربية والتعليم 2023

شروط مسابقة التربية والتعليم 2023

لا يتجاوز سن المتقدم 40 عام من تاريخ نشر الإعلان

يمكن للحاصلين على تقدير مقبول بحد أدنى التقديم في المسابقة.

اجتياز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

اجتياز التدريب المقرر.

أن يكون المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2023 متمتعًا بالجنسية المصرية.

أن يكون المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم 2023 محمود السيرة، حسن السمعة.

ألا يكون قد سبق الحُكم على المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبق فصل المتقدم لـ مسابقة التربية والتعليم من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

مسابقة التربية والتعليم 2023

ولمعرفة تفاصيل مسابقة وظائف وزارة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة من هنــــــــــا https://jobs.caoa.gov.eg/

اخر موعد تقديم مسابقة وزارة التربية والتعليم

يبدأ التقديم لـ مسابقة التربية والتعليم 2023 لتعيين 30 ألف معلم إلكترونيًا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الفترة من يوم 23 /2 / 2023 حتى 9 / 3 / 2023.

بوابة الوظائف الحكومية تقديم

يتم تقديم مسابقة التربية والتعليم عبر بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والادارة https://jobs.caoa.gov.eg

يتم رفع المرفقات جميعاً بالألوان

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لا يتعدى حجم الملف 1 ميجا

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