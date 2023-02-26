تسجيل الدخول الأكاديمية المهنية للمعلمين.. ترقيات المعلمين 2023

يتيح موقع الاكاديمية المهنية للمعلمين التسجيل لاسيتفاء متطلبات منح شهادة الصلاحية لترقيات المعلمين دفعة 2018 «الأخصائيين المساعدين المتعاقدين والمستوفين لشهادة الصلاحية 3 سنوات وما زالوا على رأس العمل»، لمن مضى على تعاقدهم سنة في تاريخ 29-1-2023 ولا تتجاوز مدة تعاقدهم سنتين في 30-6-2023.

تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين

ويشترط تسجيل دخول الاكاديمية المهنية للمعلمين لـ ترقيات المعلمين عبر الرابط الرسمي لـ الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وفر الأكاديمية المدربين المعتمدين في جميع التخصصات لجميع الجهات المسؤولة عن التنفيذ كي يتم تقديم كافة التدريبات وأنشطة التنمية المهنية لأعضاء هيئة التعليم من خلال المدربين المعتمدين من الأكاديمية فقط ، تعلن الأكاديمية المهنية للمعلمين عن فتح باب التقدّم لاعتماد وتجديد اعتماد:

1- مدرب TOT في مجال التخصص (جديد/ تجديد).

2- المراجعين الخارجيين (جديد/ تجديد).

من خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين www.pat.edu.eg

يبدأ تقدم ترقيات المعلمين بداية من يوم الأحد الموافق 12 من فبراير 2023م، حتى آخر موعد لتقديم ترقيات المعلمين يوم السبت 11 من مارس 2023م.

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خطوات تسجيل ترقيات المعلمين والاوراق المطلوبة

المرحلة الأولى: تقديم ملف إلكتروني (خلال الموقع الرسمي للأكاديمية المهنية للمعلمين (www.pat.edu.eg)، يشمل معلومات شخصية ومهنية ووظيفية وخبرات – وشهادات مؤهلات علمية وحضور دورات وندوات ومؤتمرات وتقديم أبحاث.

رفع فيديو (عبارة عن جلسة تدريبية في مجال التخصص) لا تزيد مدته عن دقيقتين بالنسبة للمدرب (جديد/ تجديد) برفعه على اليوتيوب واضافة الرابط في الملف الالكترونى.

رفع خطة لتطوير أعمال المراجعة الخارجية بالنسبة للمراجع الخارجي (جديد/ تجديد) لا تزيد عن 15 صفحة بصيغة pdf.

تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان.

المرحلة الثانية: يتم إخطار من اجتاز بنجاح بنسبة لا تقل عن 65% الملف الإلكتروني والفيديو للمدرب(جديد/تجديد)، والملف الإلكتروني وخطة التطوير للمراجع الخارجي (جديد/تجديد)، لتقديم ملفه لفرع الأكاديمية التابع له لمراجعته والتأكد من الوثائق، وتسجيل المستوفين للشروط (على مسؤولية مدير الفرع).

المرحلة الثالثة:

1- الدفع عن طريق خدمة فوري لمن استوفى المتطلبات السابقة (مبلغ 750 جنيهاً ) للمدرب أو المراجع الخارجي (جديد وتجديد).

2- يتم فتح الموديولات التكنولوجيه أمام من سدد عن طريق خدمة فوري، ومن يجتاز موديول يتم فتح الموديول الذي يليه حتى يكمل اجتياز الموديولات الخمس (بشرط أن يجتاز الموديول الواحد خلال يوم كامل بحد أقصى)، ومن لم يجتاز الموديولات في المدة المحددة بنسبة لا تقل عن 65% لا يحق له استكمال باقي المراحل أو المطالبة باسترداد ما تم دفعه أو جزء منه.

3- ثم يتم إخطار من اجتاز الموديولات الخمس بموعد الاختبارات والمقابلة الشخصية، على أن تكون أيام أجازات رسمية حتى لا يتأثر اليوم الدراسي بغياب المتقدمين.

4- إجراء المقابلة الشخصية بالمقر الرئيس للأكاديمية لمن استوفى الخطوات السابقة واجتازها من خلال تشكيل لجان اعتماد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في التدريب والخبراء ومن يرشحه مدير الأكاديمية.

المرحلة الرابعة: إعلان النتائج وإصدار الشهادات للذين اجتازوا بنجاح المقابلة الشخصية بنسبة أكثر من 85% (الفئة أ) من 75% حتى 85% يعتبر فئة ( ب) ولا يحق لمن حصل على أقل من 75% إعادة التقدم إلا بعد 6 أشهر، وسنة لمن حصل على أقل من 60%.