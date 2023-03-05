سعر الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 فى مصر بدون مصنعية

مع أول التعاملات اليومية شغل بال جميع المقبلين على الزواج معرفة سعر الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية عبر المحرك "جوجل"، حيث شهدت البورصة العالمية للمعادن بتعاملاتها في الصباح ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الأوقية بالعالم لكي سيتأثر بها سعر الذهب اليوم وقفزت بنحو قيمة 35 جنيهًا في التعاملات اليومية بمختلف المحافظات، خلال وسط ارتفاع بالطلب للمعدن الأصفر في الفترة الحالية.

سعر الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 في مصر بدون مصنعية

وتقدم «الدستور» في هذا التقرير سعر الذهب اليوم الأحد 5- 3- 2023 في مصر.

وأفادت شعبة الذهب في الاتحاد العام للغرف التجارية من خلال تقارير صادرة، بأن تكون أسعار الذهب بمصر تشهد ارتفاعات على خلفية تراجع المعروض، وذلك مع تحرك سعر الدولار مقابل سعر الجنيه ما ساهم بارتفاعها المتتالي، حيث أن سجل سعر جرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا في مصر نحو مبلغ 1680 جنيهًا، وذلك مقارنة بسعره أمس، والذي قد سجل حوالي 1830 جنيهًا، وتكون غير متضمنة المصنعية، وكما ستختلف المصنعية من عيار لأخر.

أسعار الذهب اليوم

وترصد «الدستور» فى التقرير التالي أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 5 مارس 2023

سعر جرام الذهب عيار 24

وارتفعت بقوة أسعار الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 عيار 24 في التداولات المسائية ليسجل الجرام نحو 2090 جنيهًا للجرام وهو العيار الأعلى سعرًا والأقل طلبًا في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما قفز اليوم الأحد 5 مارس 2023 في التعاملات اليومية سعر جرام الذهب عيار 21 بشكل متواصل خلال تداولات اليوم ليبلغ 1830 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر حاليًّا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وربح سعر جرام الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 عيار 18 الأكثر مبيعًا وطلبًا في القاهرة نحو 35 جنيهًا على مدار اليوم ليسجل 1566 جنيهًا؛ وهو العيار الأكثر مبيعًا بالوجه البحري.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وكان سعر الجنيه الذهب في مصر وهو الأكثر ربحية بواقع 280 جنيهًا من قيمته اليوم الأحد 5 مارس 2023 ليبلغ نحو 14640 جنيهًا، ويصل وزن الجنيه إلى 8 جرامات من عيار 21 العيار الأكثر انتشارًا في الوجهين البحري والصعيد.

سعر أوقية الذهب عيار 24

وواصلت سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 5 مارس 2023 عيار 24 على مستوياته ليسجل نحو 65078 ألف جنيه، وتزِن الأوقية نحو 31 جرامًا من العيار 24 الأعلى جودة والأقل تشكيلًا في مصر.