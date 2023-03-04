السبت 04 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 4-3-2023 في نهاية التعاملات

الدولار
الدولار

سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 خلال نهاية التعاملات استقرارًا ليبلغ نحو 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

 

تصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري محركات البحث على «جوجل» خلال الساعات الماضية، وينشر «الدستور» آخر تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم السبت 4 مارس 2023 بالبنوك المصرية ليسجل 30.65 جنيه للشراء، و30.75 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري.

 

سعر الدولار اليوم في سوريا

شهد سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023 في سوق دمشق، استقرارًا ليسجل نحو 7260 ليرة للشراء، و 7330 ليرة للبيع، وسجل سعر الدولار في إدلب نحو 7210 ليرة للشراء و 7310 ليرة للبيع.

 

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023  في لبنان، خلال نهاية التعاملات ليبلغ سعر الدولار في لبنان 15.925.61 ليرة لبنانية في السوق السوداء، وبدأت الليرة اللبنانية في التراجع تدريجيًا أمام العملة الخضراء منذ عام 2019، تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

 

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سعر الدولار اليوم السبت الموافق 4-3-2023 في منتصف التعاملات

 

سعر البيتكوين مقابل الدولار

سجلت عملة البيتكوين اليوم السبت الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا  أمام الدولار في نهاية التعاملات لتسجل 23.260.60 دولار، وشهدت عملة البيتكوين حالة من عدم الاستقرار والتذبذب في سعرها خلال الفترة الماضية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بالبنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 4 مارس 2023، استقرارًا مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات اليوم بالبنوك المصرية.

وفيما يلي نستعرض أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

-30.48 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

 

 سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

-30.56 جنيه للشراء

-30.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في بنك مصر

-30.56 جنيه للشراء

-30.58 جنيه للبيع

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

-30.58 جنيه للشراء

-30.68 جنيه للبيع

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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