الأحد 05 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أخصائية في علوم البيئة: الجفاف يهدد العالم ولابد من حلول فورية

الجفاف
الجفاف

قالت فيفي كلاب، أخصائية في علوم البيئة، إن ارتفاع درجة حرارة الأرض بنسبة 1%، تسبب في زيادة نسبة الجفاف على العالم كله، فيما قلت نسبة هطول الأمطار بدرجة كبيرة، محذرة من أن الجفاف يهدد العالم.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح جديد" مع الإعلامية آية الكفوري، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن شدة فترات الجفاف زادت بنسبة 29% من سنة 2000 إلى اليوم، منوهة بأن أكثر من 22 مليون شخص حول العالم يتأثر كل عام بسبب التغيرات المناخية.

وأكدت فيفي كلاب، أن التغيرات المناخية قضية عالمية ستؤثر على ثلاثة أرباع العالم بحلول عام 2050، مطالبة بضرورة أخذ الاحتياطات من الآن.

وتابعت: "على العالم أن يسعى إلى تطوير أفكار وحلول لتغير المناخ، مثلا بتخزين مياه الأمطار وزيادة عدد السدود وحفر الآبار وتحلية مياه البحر، واستخدام زراعات تحتاج مياه أقل، وزيادة عدد الأشجار للمساهمة في هطول الأمطار".

فيفي كلاب ارتفاع درجة حرارة الأرض الجفاف هطول الامطار القاهرة الإخبارية تغير المناخ

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