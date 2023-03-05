محافظ الدقهلية: إحالة 141 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في الأسواق ومحلات بيع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، موجهًا بتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية، أنه يتابع يوميًا نتائج الحملات التموينية التي يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

كما قال محافظ الدقهلية، إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 141 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة كل المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شؤونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية.

ووجه "مختار" باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

من جهته، أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن السنبلاوين والمنصورة وتمى الأمديد وطلخا ونبروه وبلقاس وميت غمر ومحلة دمنة على مدار يومين وان المحاضر التي تم تحريرها خلال اليوم الأول بإجمالي 101 محضر وكانت عبارة عن 1 محضر تجميع بطاقات (بعدد 120 بطاقة ) و14 محضر عدم مطابقة للمواصفات و40 محضر نقص وزن و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و17 محضر تصرف فى دقيق(بكمية 91 شيكارة )و1 محضر عدم إعطاء بون صرف و7 محاضر عدم وجود سجل و1 محضر ضرب وهمى بكمية قدرها ( 16500 رغيف)و19 محضر عدم توريد أرز شعير للمزارعين.

وخلال اليوم الثاني تم تحرير 40 محضر عبارة عن 1 محضر ضرب وهمى بكمية قدرها (65360رغيف ) و1 محضر عدم وجود قائمة بيانات و1 محضر عدم وجود سجل و1 محضر عدم نظافة أدوات العجين و7 محاضر عدم مطابقة للمواصفات و8 محاضر تصرف فى دقيق(بكمية قدرها 67 شيكارة) و20 محضر نقص وزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واستمرت حملات المرور والتفتيش من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن والأحياء، حيث تم متابعة تنفيذ أعمال اللجنة الخماسية بمركز ومدينة ميت غمر بإشراف ومتابعة اللواء وجدي الجرواني رئيس المركز والمدينة وبمدينة محلة دمنة بإشراف ومتابعة السيد احمد حمدي رئيس المدينة وتم تحرير المحاضر بالمخالفات التي تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.