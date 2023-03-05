الأحد 05 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كيف اتجه أسبوع الموضة في باريس 2023 لصنع ملابس مستدامة؟

أسبوع الموضة في باريس
أسبوع الموضة في باريس

انطلق أسبوع الموضة في باريس منذ عدة أيام، واتجهت العديد من دور الأزياء إلى إعادة تركيز انتباهها على صنع ملابس تدوم طويلاً، فالاتجاه الذي شوهد بالفعل في نيويورك ولندن وميلانو التحول نحو الخلود والتطبيق العملي لا يمكن إنكاره، حيث تجرى عروض باريس الآن على قدم وساق.

كلوي
ضاعفت المديرة الإبداعية جابرييلا هيرست من أوراق اعتمادها الصديقة للكوكب من خلال مجموعتها التي  تضمنت في الغالب أحادية اللون وفواصل بسيطة باللون الأسود، والبني والقشدي.

وصلت الطبقات المريحة كسترات منفوخة فوق تنانير جلدية مقطوعة بأزهار التوليب ومعاطف جلدية نحيفة بطول الركبة فوق سترات طويلة.

كانت هناك سراويل محبوكة وفساتين كروشيه، بالإضافة إلى فساتين برقبة قارب بفتحات دائرية في منتصف الجذع ومثبتة بدبابيس.

ظهر الجلد بشكل كبير مقطوعًا إلى خطوط عمودية ومخيط باللون الأصفر والأسود والقشدي النابض بالحياة.

ظهرت إلهام القرن السادس عشر بشكل غير مباشر فقط مثل عنق القارب النظيف وأكمام الأسقف، كان أحد الفساتين باللونين الأبيض والأسود مزودًا بخصر على شكل حرف V.


أوف وايت
تولى المخرج الجديد للفن والصور إبراهيم كامارا المنصب بعد وفاة فيرجيل أبلوه في عام 2021، وكان يعلم أن لديه فراغا كبيرًا عليه أن يملأه، لذلك ذهب إلى القمر وعاد بهذه المجموعة للرجال والنساء.

أعطى العرض إحساسًا غامضًا بالفضاء، أولاً باللون الأسود بالكامل ثم  رسم الخطوط عبر فستان بأكتاف بغطاء للرأس، وظهر أيضا معطف من الفرو وتنانير وأطواق.

كانت هناك سترات بومبر فضية اللون وسترات منفوخة مفرطة، وفستان مفكك وفساتين شفافة بألواح شفافة.

جيفنشي

افتتح العرض بالمعاطف الرجالية الضخمة التي تشبه الصندوق العرض، وبنطلونات واسعة الساق وتنانير مغطاة بالشيفون.

كانت هناك بدلة أنيقة من الليمون الناعم، والرمادي الأردوازي والأزرق الداكن، والكثير من الجلد الأسود اللامع، مقطوعًا إلى فستان مستقيم مفتوح من الأمام ومعطف وتنورة مدببة.

عودة للخمسينات.. أبرز الأزياء في أسبوع الموضة في باريس

اسبوع الموضة في باريس ملابس مستدامة جيفنشي أزياء كلوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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