عودة للخمسينات.. أبرز الأزياء في أسبوع الموضة في باريس

افتتح أسبوع الموضة في باريس بعروض من اثنين من أكبر الأسماء في الصناعة، في ديور نظرت المديرة الإبداعية ماريا جراتسيا كيوري إلى تاريخ المنزل الذي تديره الآن.

وانتقلت إلى الخمسينيات من القرن الماضي عندما كان كريستيان ديور لا يزال على رأسها، اختارت كيوري 3 نساء كن بارزات خلال تلك الحقبة كمفكرات لهذه المجموعة الأخيرة المطربين الفرنسيين إديث بياف وجولييت جريكو وشقيقة كريستيان كاثرين التي كانت عضوًا في المقاومة الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية والتي نجت من السجن من قبل الجستابو في معسكر اعتقال النساء في رافنسبروك.



قامت كيوري بإحياء الكلاسيكية من خمسينيات القرن العشرين، والمصنوعة الآن من مواد تقنية حديثة، حيث كان افتتاح العرض عبارة عن قميص أبيض بسيط جميل، نصفه منقوش مع تنورة سوداء أنيقة بالقلم الرصاص، تم الانتهاء من المظهر قفازات أوبرا جلدية وجوارب كاحل شفافة وحزام كاحل.

فمع تعبير العملاء في جميع أنحاء العالم عن رغبتهم في قطع بسيطة وعملية ستصمد أمام اختبار الزمن، تم تقليص المجموعة وتبسيطها سواء من حيث القطع المعروضة أو الخطوط العريضة، ومع ذلك ظلت أنيقة بشكل رائع ومثير.

تم نسج الأقمشة مع توفير إحساس ساحر بدا يرغبك في العيش بداخله مثل القطع الثمينة التي يتم ارتداؤها مرارًا وتكرارًا، كما استمرت الأشكال المستوحاة من الخمسينيات من القرن الماضي كتنانير بالقلم الرصاص وتنانير كاملة، وتم قصها لتكون أكثر مرونة وأخف وزناً وأقل رسمية بكثير ، مما يعكس الحاجة إلى الراحة في العالم الحديث.

تمت تغطية العديد من الفساتين والتنانير بأنماط مختلفة ضبابية غير واضحة مثل الزهور التي شوهدت من خلال شبكة، كان العرض رائعا خاصة في المدينة التي ساعدها المنزل في جعلها واحدة من عواصم الموضة في العالم.

سانت لوران

في غضون ذلك قدم المخرج الإبداعي أنتوني فاكاريلو في سان لوران نظرة مختلفة تمامًا عن ملابس الخريف والشتاء، كما كرمت المجموعة أيضًا العصور الماضية ولكن كان مصدر إلهامها هو تزيين القوة في الثمانينيات.

تم إنشاء المجموعة بأكملها حول نفس مخطط الكتفين المبالغ فيه، والذي تم تقديمه في مجموعات وأقمشة مختلفة، تم تنسيق سترة مفردة أو مزدوجة الصدر مع أكتاف كبيرة الحجم إما مع التنانير التي تغطي الركبة أو الفخذين أو السراويل فائقة النحافة وسترة جلدية.

صُنعت القمصان التي تلبس تحت السترات من الحرير العادي وبلوزات بفيونكة شفافة مع أوشحة شيفون تتدلى أسفل الظهر.

في حين أن المجموعة ربما تركزت على الطابع العملي للبدلة، إلا أنها لا تزال تقدم الكثير من الإلهام في المساء، تم تصميم العارضين بشعر مسطح للخلف ونظارات داكنة وأقراط دائرية ضخمة وأحذية بكعب عالٍ، ومن المثير للاهتمام أنه لم يكن هناك سوى فستان واحد مصنوع من الشيفون.

كانت المجموعة فريدة جدًا في رسالتها ولكن العمل على موضوع واحد هو أحد نقاط القوة لدى فاكاريلو، يمكنه أن يعيش فكرة تمامًا بحيث لا توجد حاجة لأي شيء آخر.